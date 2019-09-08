شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتوجه إلى الخرطوم غدًا لإجراء مباحثات ثنائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوجّه سامح شكري، وزير الخارجية، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، غدا الاثنين، لإجراء مباحثات ثنائية مع الجانب السوداني، في إطار تدعيم العلاقات الأزلية بين البلدين الشقيقين، لاسيما مع نجاح السودان في المُضي قُدماً في ترتيبات المرحلة الانتقالية، والإعلان عن تشكيل الحكومة السودانية الجديدة وفقاً للوثيقة الدستورية المُوقّعة في 17 أغسطس الماضي، وكذا إنهاء تعليق عضوية السودان داخل الاتحاد الأفريقي.

وقال المُستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه من المُقرر أن تشمل زيارة شكري إلى الخرطوم عقد عدد من اللقاءات الهامة مع كلٍ من الفريق أول ركن عبدالفتاح برهان، رئيس المجلس السيادي السوداني، والدكتور عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، فضلاً عن أسماء عبدالله وزيرة الخارجية السودانية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن تلك الزيارة تحظى بأهمية خاصة باعتبارها تؤسِّس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين خلال المرحلة الانتقالية في السودان، وتُسهم في الوقوف على أوجه التضامن والدعم المصري في مواجهة تحديات تلك المرحلة من منطلق الروابط الأخوية والمصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين، كما تُمثل الزيارة فرصة لمواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.