شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة ترشيحات طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة الناجحين من الدورين الأول والثاني بحد أدني 50%، معلناً فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة للذين تم توزيعهم على مناطق جغرافية بعيدة عن مناطقهم الأولي اعتبارا من يوم غدٍ الثلاثاء حتي السابعة من مساء يوم الجمعة المقبل من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق.
وقال عبدالغفار، في بيان الأحد، إن مكتب التنسيق بدأ في تلقى رغبات طلاب المرحلة الثالثة عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت للناجحين في الدور الأول في الفترة من يوم 24 أغسطس حتي 28 أغسطس، وبلغ عددهم 84 ألفا و872 طالبا، والناجحين في الدور الثاني في الفترة من 31 أغسطس حتي 4 سبتمبر وعددهم 113 ألفا و682 طالبا، بإجمالي عدد المرحلة الثالثة كاملا 198 و554 طالبا وطالبة .
كانت هذه تفاصيل خبر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.