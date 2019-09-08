شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة ترشيحات طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة الناجحين من الدورين الأول والثاني بحد أدني 50%، معلناً فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة للذين تم توزيعهم على مناطق جغرافية بعيدة عن مناطقهم الأولي اعتبارا من يوم غدٍ الثلاثاء حتي السابعة من مساء يوم الجمعة المقبل من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق.

وقال عبدالغفار، في بيان الأحد، إن مكتب التنسيق بدأ في تلقى رغبات طلاب المرحلة الثالثة عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت للناجحين في الدور الأول في الفترة من يوم 24 أغسطس حتي 28 أغسطس، وبلغ عددهم 84 ألفا و872 طالبا، والناجحين في الدور الثاني في الفترة من 31 أغسطس حتي 4 سبتمبر وعددهم 113 ألفا و682 طالبا، بإجمالي عدد المرحلة الثالثة كاملا 198 و554 طالبا وطالبة .