شكرا لقرائتكم خبر عن مد أجل الحكم على 102 متهم في أحداث الاعتداء على قسم المقطم لـ11 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنايات القاهرة، مد أجل النطق بالحكم على 102 متهم «مخلى سبيلهم» في أحداث الشغب والتجمهر أمام قسم شرطة المقطم التي وقعت في يناير الماضي، إثر مقتل الشاب محمد عبدالحكيم، الشهير بـ«عفروتو» داخل حجز القسم، لجلسة 11 سبتمبر الجاري. صدر القرار برئاسة المستشار مجدي حسين، وعضوية المستشارين أسامة أبوصافي ومنتصر احمد كحك، وأمانة سر أحمد عبداللطيف وحسام عبدالرسول.

كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة، أحالت 102 متهم (مخلى سبيلهم) إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم: التعدى على قسم شرطة المقطم، ومستشفى المقطم التخصصى ومقاومة السلطات، وإتلاف المال العام والخاص، والتجمهر، وحرق سيارتي شرطة، ومحاولة اقتحام القسم، وحيازة مولوتوف.