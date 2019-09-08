شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغفار»: إرسال بعثات في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح كلا من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، الأحد، فعاليات المؤتمر الدولي الأول لتأثير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات المعلومات الحديثة في بناء مجتمع المعرفة والابتكار المصري، بمشاركة عدد من الوزراء السابقين، ورؤساء الجامعات، ورؤساء المراكز والمعاهد البحثية، ورجال الصناعة، ونخبة من العلماء والخبراء في مجال في الذكاء الاصطناعي والنظم الذكية، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد «عبدالغفار»، على التنسيق والتكامل بين كافة أجهزة الدولة في مجال الذكاء الاصطناعى والثورة الصناعية الرابعة وعصر المعلوماتية والرقمنة، مشيراً إلى أن دور الوزارة يتمثل في إعداد الكوادر العلمية وتأهيلها للعمل في مجال الذكاء الاصطناعى، فضلًا عن إنشاء كليات وأقسام علمية جديدة داخل كليات الحاسبات والمعلومات متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعى، إلى جانب تطوير المناهج العلمية بما يتواكب مع التكنولوجيات الحديثة.

وقال «عبدالغفار»، إن الوزارة حريصة على إعداد جيل متخصص بتلك التكنولوجيات البازغة فقد تم إنشاء أول كليتين متخصصتين في مجال الذكاء الاصطناعي، وكذلك إضافة قسم الذكاء الإصطناعي ببعض كليات الحاسبات والمعلومات، ويأتى ذلك في ضوء إتجاه الوزارة لمواكبة التطورات الهائلة التي شهدها العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف وزير التعليم العالى أنه جار إرسال بعثات متخصصة من كليات الحاسبات والمعلومات للدول المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعى لإعدادهم وتأهيلهم للعمل على تنفيذ الإستراتيجية القومية لمصر في مجال الذكاء الاصطناعى، مؤكداً أنه تم رصد ميزانية كبيرة لريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعى بهدف تأهيل الكوادر البشرية للعمل في مجال الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيات البازغة والحديثة والحكومات الذكية والخدمات الذكية للمواطنين.

وأشار «عبدالغفار»، إلى التعاون الوثيق مع وزارة الاتصالات لوضع إستراتيجية مصر للذكاء الاصطناعى والذى تمثل في إعداد الخطة الوطنية للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أنه جار دراسةِ إنشاءِ الجامعةِ المصريةِ لتكنولوجيا المعلوماتِ بالعاصمةِ الإداريةِ الجديدةِ، وهى أول جامعةٌ متخصصةٌ في تكنولوجيا البياناتِ والمعلوماتِ والتكنولوجياتِ البازغة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، مشيراً إلى التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى في مجال صناعة البرمجيات، والصناعات التطبيقية المختلفة.

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ومن جانبه أكد وزير الاتصالات في كلمته على التعاون والتنسيق بين وزارتى التعليم العالى والاتصالات والذى بدأ في مطلع العام الحالى بناء على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لإعداد إستراتيجية قومية للذكاء الاصطناعى في مصر، مشيراً إلى أن العالم يهتم بالذكاء الاصطناعى، حيث بلغ حجم الانفاق على هذا العلم خلال العام الحالى ما يزيد عن 87 مليار دولار، ومن المقرر أن تصل إلى 100مليار دولار بحلول عام 2023، مما يعكس مدى اهتمام العالم بهذا العلم.

بينما تصل نسبة الانفاق في إفريقيا والشرق الأوسط خلال عام 2019 إلى 290 مليون دولار، ومن المقرر أن تصل إلى 500 مليون دولار عام 2023، مضيفاً أننا نحتاج إلى العمل الجاد والشاق والسريع لمواكبة العالم في هذا المجال، مستعرضاً جهود وزارة الاتصالات في مجال تكنولوجيا المعلومات، موضحاً أن مصر أنتجت كما كبيرا من البيانات يجب دراسة كيفية تطويعها واستخدامها في مجال الذكاء الاصطناعى لتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن سعى الوزارة لاستصدار قانون حماية البيانات بهدف تنظيم وحوكمة البيانات بما يحفظ سريتها ويتيح للعاملين في مجال الذكاء الاصطناعى الاستفادة منها.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن الإستراتيجية القومية للذكاء الاصطناعى تقوم على محورين رئيسين (الأول) بناء القدرات وتحديد المهارات المطلوبة لهذا المجال، وتدريبها وسد الفجوة من الخريجين والعاملين في مختلف قطاعات الدولة، و(الثانى)التخصصات والتطبيقات التي تركز على استراتيجية الذكاء الاصطناعى، ومن أهمها: مجال التشخيص والرعاية الصحية والزراعة واكتشاف الآفات، موضحاً أن هذه المجالات ستكون بداية للتخصصات العلمية. كما استعرض بعض التجارب العالمية لمختلف دول العالم في مجال الذكاء الاصطناعى ومنها الولايات المتحدة الأمريكية والصين والمملكة العربية والسعودية.

وفى كلمته أكد وزير الإنتاج الحربى على أهمية الذكاء الاصطناعى في تحقيق زيادة الإنتاج والصناعات الدفاعية، مشيرًا إلى ضرورة مواكبة مصر للعالم في هذا المجال، وإعداد الكوادر المؤهلة، موضحاً التعاون البناء مع وزارة التعليم العالى والمراكز والمعاهد البحثية والذى أثمر عن صناعات متقدمة، مشددًا على أهمية الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة خاصة أن مصر تمتلك ثروة علمية وبشرية متميزة على مستوى العالم، مضيفاً أن البحث العلمى في مصر يشهد حالياً انطلاقة نوعية بدأت من يونيو 2014.

وفى كلمته، أشار الدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس الآلي للجامعات، إلى أن المؤتمر يهدف إلى تبادل المعرفة، والاستفادة من الخبرات والاستراتيجيات العالمية في تطوير منهجيات مناسبة لبناء مجتمع المعرفة والابتكار المصري بما يحقق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، مع التركيز على التكنولوجيات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وكذلك استراتيجيات الذكاء الاصطناعي، والثورة الصناعية الرابعة، والجامعات الذكية، وتطوير استخدامات التكنولوجيا الحديثة مثل علوم البيانات وإنترنت الأشياء والحاسبات الكمية في قطاعات الدولة المختلفة، فضلاً عن ريادة الأعمال والابتكار بهدف بناء مجتمع المعرفة والابتكار المصري.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر تفقد وزراء التعليم العالى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنتاج الحربى معرضًا للابتكار والذكاء الاصطناعي، بمشاركة 12 شركة عالمية رائدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات كشركة (سيسكو) العالمية، وشركة (أي بي أم)، بالإضـــافة إلى جامـــعات ( القاهرة، وعين شمس، وزويل، والنيل، والمصرية اليابانية).