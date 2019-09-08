شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. استرداد 650 ألف جنيه قيمة كفالة لـ40 عاملاً مصريًا في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوي العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية في العاصمة اللبنانية بيروت، نجح في استرداد تنازلات عن الكفالات المصرفية لنحو 40 عاملًا مصريًا يعملون في لبنان، وقيمتها 40 ألف دولار، أي ما يوازي 650 ألف جنيه مصري تقريبًا، خلال شهر أغسطس الماضي.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه قام بالتواصل مع المستشار العمالي في لبنان عادل يوسف للوقوف على تفاصيل استرداد التنازلات عن الكفالات المصرفية، حيث أشار إلى أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي وتقدر بألف دولار، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل، لكنه يقوم بتحميلها على العامل ما يشكل عبئا جديدا على العامل، وهذا المبلغ يحق للكفيل استرداده بعد مغادرة العامل للبلاد.

ويناشد المستشار العمالي، العمالة المصرية التي لم تقم باستلام التنازل عن الكفالة المصرفية الخاصة بها التوجه لمكتب التمثيل العمالي لاستلامها، حيث يقوم المكتب بنشر أسماء المستفيدين من هذه التنازلات وقيمتها 1000 دولار عن شهر أغسطس 2019، لعدم معرفتهم بوجود تنازل بأسمائهم من الأصل، بالإضافة إلى تعمد أصحاب العمل والسماسرة إخفاء هذه المعلومة عن العاملين للاستفادة فيما بعد بقيمة هذه الكفالات المصرفية بعد سفر العامل، أو بعد الإبلاغ عن هروب العامل بعد دخوله لبنان بفترة وجيزة.

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وأكد «يوسف» أنه جارى تصويب أوضاع العاملين الداخلين إلى لبنان بصورة شرعية ولديهم مشاكل في الاقامات، حيث تم تقديم 362 ملفاً للأمن العام حتى أخر شهر أغسطس الماضي، ووردت الموافقة على 44 حالة منهم بالفعل.

وأضاف أن مكتب التمثيل العمالي في لبنان قام -أيضا – أغسطس، بتوفير 44 فرصة عمل خارجية، منوها بأنه جرى حل 12 شكاوى للعمالة المصرية بالطرق الودية، من إجمالي 19 شكوى، وتحويل شكوتان لحلها قضائيا، وجارٍ دراسة 5 شكاوي. كما قام المكتب بعمل 3 زيارات ميدانية منها اثنان للمصالح الحكومية، وواحدة لمنشاة خاصة، بالإضافة إلى الرد على 148 استفسارا للعمالة المصرية من خلال المكتب مباشرة.

وفيما يلي كشف بأسماء المواطنين الذي لهم كفالة بمبلغ 1000دولار عن شهر اغسطس 2019 وهم: مصطفي على مصطفي على جاد الله، ورضوان محمد رضوان على حسن، وتامر عطيه مصطفي حليمه، ومحمد حسب الله رجب ابراهيم، وحمدي شوقي محمد رضوان رشيدي، ومحمد احمد محمد عبدالحميد، وعصام خلف السيد حامد، والشيخ بسيوني عبدالحميد عبدالحافظ، ومصطفي الشحات محمود الشحات الجزار، ومحمود عوض محمود ابو الغيط، ومصطفي محمود سليمان محمد، ومحمد صابر أحمد على، ومينا ناروز توفيق، وأحمد محمد عبدالعزيز محمد صالح، واحمد محمد صالح البشير.

كما شملت كشوف المستحقين: برهام فتحي برهام الشربيني، ووليد سعيد الشربيني محمد خليل، ومحمد أبوالمجد محمد أبوالمجد، وأحمد محمد عبدالعزيز محمد صالح، وأحمد محمد صالح البشير، وبرهام فتحي برهام الشربيني، ووليد سعيد الشربيني محمد خليل، ومحمد ابو المجد محمد ابو المجد، وجرجس عادل نجيب ساويرس، وعصام حلمي فؤاد موسي السيد، ومحمد محمد خضر قابيل، وأحمد عبدالعليم القصبي متولي، وامير وديع منصور عوض، ورضا محمد السنوسي كعبو، ووليد عبدالعزيز عبدالجيد طلحه، ورامي عبدالمنعم شحاته قطب، والمتولي عبدالسلام محمد المتولي، وعبده عبدالهادي عبده عبدالهادي ابراهيم، ونجاح السيد على مصريه، وكريم احمد معوض حامد على، وعلاء صلاح الفي ابراهيم، وعزت وليم زكي نخله، وأحمد محمد السيد مرعي، ومينا وهبه سلوانس مكاري، وأحمد محمد المتولي السيد.