شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يُهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار التقى المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل، الخميس، بمقر هيئة قضايا الدولة، المستشار الدكتور أبو بكر الصديق، رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد. وخلال اللقاء، هنأ وزير العدل، رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد، على توليه رئاسة الهيئة، متمنيًا له التوفيق.

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