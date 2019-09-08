شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يتابع تعويضات عامل توفى نتيجة حادث على باب شركته بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعليمات فورية لمدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، بمتابعة حادث وفاة عامل بشركة «فيلوستى ابارلز» نتيجة تصادم دراجته البخارية مع أتوبيس الشركة من الخلف وأدى إلى وفاته في الحال، للوقوف على أسبابه ومتابعة مستحقات وتعويضات العامل باعتبارها إصابة عمل وهو في طريقه للعمل.

وتلقى الوزير تقريرًا عاجلًا، الأحد، من مدير مديرية قوى عاملة الإسماعيلية، ياسر سعيد، أشار فيه إلى أن الحادث وقع صباح اليوم بشركة فيلوستى ابارلز للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية، وإن العامل المتوفي يدعي السيد أحمد أمين، وكان يقود دراجة بخارية وتصادم مع أتوبيس الشركة من الخلف وأدى إلى وفاته في الحال، ويعمل بقسم التعبئة، ويسكن في عزبة الجمالين السبع آبار الشرقية مركز أبوصوير محافظة الإسماعيلية.

وأصدر مدير الشركة تعليمات بإعطاء العاملين في الوردية الأولى إجازة اليوم لحضور جنازة العامل المتوفي، وتتابع المديرية مع الشركة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق العامل وورثته.