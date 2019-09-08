شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يفتتح مقبرتين ويُتابع ترميم معبد«خنسو» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، وتوماس جولدبيرجر، القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، بانتهاء أعمال ترميم مقبرتي رقم TT159 وTT286 بجبانة ذراع أبوالنجا بالبر الغربي بالأقصر، وترميم 4 مقاصير بمعبد«خنسو»، صباح الأحد.

حضر الاحتفال د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ود. لويس بيرتيني، مديرة مركز البحوث الأمريكي في مصر.

قامت بأعمال الترميم بعثة مصرية أمريكية من مركز البحوث الأمريكي في مصر (ARCE)، ووزارة الآثار بمنحه من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) قيمتها 35 مليون جنيه مصري، لترميم مقبرتين للنبلاء في منطقة ذراع أبوالنجا TT 159 وTT286، و4 مقاصير بمعبد«خنسو» بالكرنك.

ترجع مقبرة (TT159) إلى عصر الأسرة 19 وهي تخص شخص يدعي «رعيا» وزوجته «موتمويا»، كان رعيا يشغل منصب الكاهن الرابع لآمون.

أما مقبرة TT286، فتخص شخص يدعي «نياي»، وكان يشغل منصب كاتب المائدة من عصر الأسرة العشرين؛ حوائط هذه المقبرة مزينة بمناظر ملونة تمثل الحياة اليومية ومشاهد جنائزية.

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وعند افتتاح المقبرة، قال د. خالد العناني وزير الآثار ،الشكر للجهود المبذولة لدعم تراث مصر الأثري كما ثمن على الجهود المبذولة لتدريب شباب العاملين بالوزارة لأنهم النواة الأساسية لحفظ التراث المصري، مشيرًا إلى التعاون المثمر بين مصر وأمريكا في مجال العمال الأثري.

وأشاد «العناني»، بدور مركز البحوث الأمريكي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في ترميم وحماية الآثار المصرية، وتدريب مجموعة من المرممين المصريين على اعمال وترميم وحماية المقابر والمعابد، ووجه «العنانى» الشكر للقائم بأعمال السفير الأمريكي بمصر توماس جولدبرجر، على تعاونه مع وزراة الآثار ووصفه بأنه «كان صديقا دائما للوزارة» في تعاونه الكبير في العمل الاثرى واسترداد العديد من الآثار من الخارج متمنيًا توفيقه في مهمته الجديدة .

من جانبه، أوضح توماس جولدبرجر، القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، أن «الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتنا مع وزارة الآثار للحفاظ على التراث الثقافي لمصر». وتابع، «تسهم مثل هذه البرامج في وخلق فرص عمل دائمة وتحقيق الازدهار لمصر».

وأبدى القائم بأعمال السفير الأمريكي بمصر توماس جولدبرجر، سعادته على تواجده في هذه الاحتفالية، إن الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتها مع وزارة الآثار للحفاظ على التراث الثقافي لمصر«.، وأشار إلى أن مثل هذه البرامج تسهم في خلق فرص عمل دائمة وتحقيق الازدهار لمصر».

موضحاً أنه منذ عام 1995، قدم الشعب الأمريكي، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أكثر من 100 مليون دولار لترميم والحفاظ على الآثار والكنوز التي تمتد عبر تاريخ مصر الطويل، ومؤكدا أن برامج الترميم والتدريب التي تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تساعد على ضمان قدرة مصر على الاستفادة من دور قطاع السياحة كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل.

كما تفقد وزير الآثار انتهاء أعمال ترميم اربعة مقاصير بمعبدخنسو حيث تم تدعيم وترميم الأسقف والحوائط الخاصة بها، كما تم تنظيف الأعمدة والمناظر وإزالة الترميم القديم الذي تم في الستينات والسبعينيات لتتم أعمال الترميم وفقا للطرق العلمية الحديثة. بالاضافة إلى ترميم بوابة بطليموس الثالث والتي تربط معبدخنسو بطريق الكباش. كما قامت البعثة بوضع مشايات من الخشب لتسهيل الوصل إلى المعبد، وتسهيل عملية الزيارة.