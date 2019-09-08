شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من طقس الخريف: سيول وظواهر جوية عنيفة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس مجلس الإدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المنتظر أن يبدأ فصل الخريف فلكيًا على مصر، الاثنين، 23/09/2019 ويستمر لمدة ثلاثة شهور مقبلة، وهو يعتبر من أجمل فصول السنة على مصر إلا أنه أحيانًا ما يتخلله حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية إذا ما توافرت بعض التوزيعات الضغطية التي تؤدي إلى ذلك وينتج عنها بعض الظواهر الجوية العنيفة وعلى رأسها تكاثر السحب الممطرة والرعدية والتي يصاحبها عادة سقوط للأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية للبلاد خاصة محافظة الإسكندرية، وتصل لحد السيول أحيانًا على محافظات صعيد مصر وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء نظرًا لطبيعتها الجغرافية.

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وأضاف «عبدالعال» في بيان له، الأحد، أن الهيئة تهيب بكل المحافظين والمسؤولين لهذه المحافظات اتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة مبكرًا لمجابهة هذه الظاهرة من حيث (إزالة الإشغالات الموجودة على مخرات السيول وتطهير المصارف المستقبلة لمياه المخرات)، بهدف تأمين وسلامة أرواح السادة المواطنين والمنشآت وللمحافظة على شبكة الطرق وعلى تأمين حركة السياحة وانتظام حركة المرور داخل جميع المحافظات.

وتابع البيان بأن الهيئة سوف تصدر تحذيراتها وإرسالها للمحافظات المعنية بسوء الأحوال الجوية فيها، وعلى رأسها ظاهرة السيول قبل حدوثها على الأقل بـ72 ساعة على الأقل.

كما يمكن الاتصال بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على مدار الـ24 ساعة على التليفون الأتى: 24646721- 24834625