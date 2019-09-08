شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد مركز التدريب وخدمة العملاء بخزان مياه غرب أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، الأحد، مركز التدريب وخدمة العملاء التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والكائن بخزان مياه غرب أسيوط، بحضور قيادات وزارة الإسكان والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء ايهاب خضر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

Advertisements

استمع الوزير والمحافظ إلى شرح من المهندس محمد صلاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، عن المركز الذي يعد أول مركز تدريب أون لاين على مستوى جميع الشركات التابعة للقابضة للمياه ويتضمن أقسام لخدمة عملاء والخط ساخن وتبلغ تكلفته 9 مليون جنيهًا ويخدم 10 آلاف مواطن من سكان «قرى مركز أسيوط- شرق وغرب مدينة أسيوط».

أشاد الوزير بتجهيزات المركز الذي من شأنه رفع مستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير معايير أداء العمل المؤسسي للارتقاء بالمستوى العلمي والفني والمهاري لجميع العاملين بالشركة مما ينعكس بالإيجاب على أدائهم الوظيفي فضلًا عن خدمة العملاء وإنهاء جميع إجراءاتهم بصورة ميسرة في مكان واحد وتلقي شكواهم عن طريق الخط الساحن والتعامل معها وحلها.

أكد المحافظ أهمية تنفيذ الخطط التدريبية للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي من أجل رفع مستوى الأداء والكفاءة في العمل لدفع عجلة التنمية وتحقيق رؤية الدولة المستقبلية في للارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمواطنين وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة وتقديم الحلول الجذرية والسريعة لأي مشكلة مهما كانت الصعوبات والمعوقات.