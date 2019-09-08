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جولة إعادة لانتخابات نقابة التشكيليين في الإسكندرية 21 سبتمبر

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ناصر الشرقاوي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن جولة إعادة لانتخابات نقابة التشكيليين في الإسكندرية 21 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة التشكيليين في الإسكندرية، الأحد، إجراء جولة إعادة لانتخابات النقابة الفرعية، 21 سبتمبر الجاري، بعد انتهاء عملها دون اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية.

دعت النقابة الأعضاء العاملين المسددين الاشتراكات لعام 2019 والذين لهم حق التصويت للمشاركة الايجابية وحضور إعادة انتخابات النقابة الفرعية، لاختيار المجلس الجديد في الاقتراع الذي يجرى بمقر النقابة في منطقة تعاونيات سموحة.

يتنافس 4 مرشحين على منصب النقيب، وهم: حسن وصفى، محمود عطوان، ياسر بيومى، وخالد هنو، ومن المقرر مد فترة الانتخاب حتى الساعة 7 مساء حال عدم اكتمال النصاب القانونى بجولة الإعادة ليجري للتصويت بنسبة 10% من الأعضاء الذين لهم حق الانتخاب.

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