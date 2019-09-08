شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: مصر ضمن أفضل 20 دولة جاذبة للطلاب الوافدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على سعي مصر لمكانتها كمركز لتقديم الخدمات التعليمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرًا إلى أن مصر تعد واحدة من 20 دولة جاذبة للطلاب الوافدين طبقا لإحصاءات منظمة اليونسكو، حيث تستضيف حوالي 70 ألف طالب وافد يدرسون بمختلف الجامعات المصرية في العديد من التخصصات والبرامج التعليمية.

وقال «عبدالغفار»، خلال افتتاح المنتدى المصري الفنلندي للتعليم العالي، بحضور تارجا هالونان، رئيسة جامعة هلسنكي والرئيس السابقة لدولة فنلندا، إنه من المتوقع زيادة عدد الطلاب الوافدين بحلول عام 2020 مع افتتاح العديد من المشروعات التعليمية التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية، وأكد الوزير أن تطوير خدمات التعليم العالي والبحث العلمي يعد جزء من خطة التنمية المستدامة للدولة 2030، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية وضمان حصولها على الاعتماد، وتحديث المناهج الدراسية بما يتلائم مع المعايير العالمية، ودعم ثقافة البحث العلمي لدى طلاب الجامعات.

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إلى جانب التركيز على تطوير مهاراتهم في الابتكار والإبداع والتكنولوجيا، والتوسع في الاعتماد على التعليم الإلكتروني، ورقمنة مؤسسات التعليم الجامعي، وتطوير جودة التعليم التكنولوجي، وربط البرامج التعليمية باحتياجات سوق العمل، وتأهيل الخريجين لملائمة احتياجات سوق العمل سواء في مصر أو خارجها.

وأضاف «عبدالغفار»، أن مصر تسعى للوصول بالتعليم العالي والبحث العلمي للعالمية وذلك من خلال عقد اتفاقات الشراكة مع كبري المؤسسات التعليمية في العالم، والاستفادة من البرامج التعليمية التي تقدمها وكذلك برامج تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وذلك بالتزامن مع إطلاق حزمة إصلاحات تشريعية في مجال التعليم العالي من بينها إصدار قانون إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية والذي يسمح بنقل الخبرات التعليمية العالمية إلى مصر، ويساهم في جذب الاستثمارات الدولية في مجال التعليم العالي، مشيرا لبدء العمل في اثنين من أفرع الجامعات الأجنبية بحلول العام الدراسي القادم في العاصمة الإدارية الجديدة.

وشدد «عبدالغفار»، على تطلع مصر للتعاون مع فنلندا في تقديم برامج تعليمية وتدريبية مشتركة من خلال فتح أفرع للجامعات الفنلندية في مصر، والاستفادة من الخبرة الفنلندية في تطوير نظم التعليم، مشيرًا لتميز المؤسسات التعليمية الفنلندية في مجال ربط التعليم بسوق العمل، وكذلك دعم التعاون بين البلدين من خلال تشجيع برامج التوأمة بين الجامعات المصرية والفنلندية، خاصة في المجالات الواعدة التي يمكن التعاون بين الجانبين من خلالها وعلى رأسها تكنولوجيا المعلومات، والبايوتكنولوجي، والنانوتكنولوجي، والغذاء، والزراعة، والصحة، والبيئة.

من جانبها، أشادت رئيسة فنلندا السابقة ورئيس مجلس أمناء جامعة هلسنكي تارجا هالونان بالعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وفنلندا، مشيرة إلى تطلع فنلندا لتقديم خبراتها في مجال التعليم العالي إلى مصر، من خلال برامج التعاون المشترك، وكذلك تقديم المنح الدراسية للطلاب المصريين، كما قدمت عرضا للتجربة الفنلندية في التعليم العالي والتي تعتمد على ربط التعليم بسوق العمل وتأهيل الطلاب بالمهارات اللازمة والمشاركة المجتمعية، كما أكدت على أهمية الاستثمار في التعليم العالي ودوره في خدمة الاقتصاد وتوفير فرص عمل في المجتمع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.