شكرا لقرائتكم خبر عن دمشق تحتضن اجتماع الأمانة العامة لعمال البلديات والسياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية الاتحاد العام لنقابات عمال سوريا، برئاسة جمال قادري، انعقدت الأمانة العامة للاتحاد العربي لنقابات عمال البلديات والسياحة برئاسة هشام فاروق المهيري، رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العربي للبلديات والسياحة، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، بالعاصمة السورية دمشق على هامش مؤتمر التضامن مع عمال وشعب سوريا الشقيقة، والذى يبدأ فعالياته، اليوم الأحد، بحضور لفيف من القيادات النقابية العمالية العربية.

حضر الاجتماع نبيل العاقل، الأمين العام للاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة، وغسان غصن، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وأعضاء الأمانة العامة للاتحاد الدولى، والنائب محمد وهب اللـه، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وستار دنبوس، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، وحمدى عرابى، النائب الأول للنقابة العامة لعمال الخدمات الادارية والاجتماعية، وبحضور القيادات العمالية للبلديات والسياحة في كل من مصر والسودان وسوريا والعراق ولبنان وفلسطين والبحرين.

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تناول الاجتماع أوضاع العاملين بالبلديات والسياحة في مختلف الأقطار العربية، وأكد المشاركون في الاجتماع على مساندة مصر فيما تقوم به من مواجهة الإرهاب وتأييدها في كافة ما تقوم به من اجراءات من اجل اجتثاث هذا الارهاب الاسود من جذوره وتجفيف منابعه.

كما أدان المشاركون ما تتعرض له سوريا من إرهاب منظم ضد شعبها وأرضها وأهمية الوقوف إلى جانب سوريا حكومة وشعبا في مسيرتها من اجل القضاء على كافة أشكال الإرهاب حتى يعود الاستقرار والأمن لكل الأراضى السورية.

وأكد المشاركين على أهمية القضية الفلسطينية، لافتين إلى أنها القضية الأساسية في الصراع العربي الإسرائيلي.

ودعا المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لنقابات عمال البلديات والسياحة في اجتماعه بدمشق على أهمية الالتفاف حول الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب من أجل مصلحة جميع العمال العرب ومنظماتهم العمالية.