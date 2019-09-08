شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالمجيد» يطالب باجتماع عاجل لـ«الصحفيين» لتحديد ضوابط صرف القروض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات والرعاية الاجتماعية والصحية في نقابة الصحفيين، النقيب ضياء رشوان، ومحمد شبانة، السكرتير العام، بالتعجيل بعقد اجتماع لمجلس النقابة، ووضع بند ضوابط صرف القروض ومناقشة مقترحات تطوير مشروع العلاج على أولويات الجلسة المقبلة.

قال «عبدالمجيد»، في مذكرة قدمها إلى النقيب: «مجلس النقابة شكّل لجنتين بغية خلق آلية عمل تُسهّل قضاء حوائج الزملاء، وفق معايير تكفل منح الخدمة للمستحق وفق أولويات، وهما: لجنة منح القروض ولجنة الإعانات ومهمتها فحص الطلبات ودراستها وفق معايير الاستحقاق».

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دعا إلى «اتخاذ ما يلزم بشأن تفعيل آليات العمل احترامًا للجمعية العمومية، خاصة من يمر منها بظروف خانقة، ولاذ بنقابته، في الوقت الذي تصرف الإدارة المالية بقرارات منفردة، خارج ما أقرته اللجنة من ضوابط، بما يهدم مبدأ العدالة والشفافية».

تابع: «هناك مخالفة صريحة لقرارات مجلس نقابة الصحفيين، وللضوابط التي وضعتها اللجنة لصرف القروض، فقد ورد لي شكاوى متكررة من زملاء قررت اللجنة منحهم قروضًا وفق الضوابط، بأن القرارات لم تنفذ بعد شهرين من صدورها، وكان القرار الصرف، وفق أقدمية تقديم الطلب، والأولوية للحالات المرضية، في حين تم الصرف لآخرين لم تُعرض طلباتهم على اللجنة المختصة، لإخضاعها للضوابط، بالرغم من وجود طلبات مر على تاريخ التقدم بها بضعة أشهر، لم يتم الصرف لها، وهي أمور يُسأل عنها الزميل هشام يونس، أمين الصندوق».

مضى قائلًا: «أرجو الاستعلام من الإدارة المالية عن كشف بالأسماء التي صُرفت لها قروض خلال الأشهر من يونيو وحتى تاريخه، لمعرفة مدى إخضاعها للمعايير الموضوعة من قِبل اللجنة، والمسؤول عن تخطي المعايير، سواء بالصرف لمن لم تقره اللجنة، أو تعطيل الصرف لمن أقرت اللجنة أحقيته».