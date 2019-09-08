شكرا لقرائتكم خبر عن بنك ناصر الاجتماعي يقدم قرضًا للمصروفات الدراسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد، صرحت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، عن استمرار البنك في تقديم برنامج تمويل سداد المصروفات المدرسية، إيمانًا من البنك بأن الاستثمار في تعليم الأبناء هو الفرصة الأكيدة لتأمين مستقبلهم، وبهدف مساعدة أولياء الأمور في مقابلة أعباء المصروفات الدراسية.

واشارت «والي» إلى أن برنامج تمويل سداد المصروفات المدرسية يتيح تمويل سنة دراسية واحدة تسدد على 10 أشهر أو تمويل مرحلة تعليمية كاملة مثل المرحلة الإعدادية بسنواتها الثلاث، أو الثانوية بحد أقصى للتمويل 50 ألف جنيه.

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وفي ذات السياق، قال الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، والعضو المنتدب، إن هدف البرنامج هو إتاحة التعليم للجميع لذلك لا يوجد حد معين لعدد الطلاب في الأسرة الواحدة، مُشيرًا إلى أن القرض يستهدف أصحاب الوظائف الحكومية وأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى ورثتهم، والعاملين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى أصحاب المهن الحرة، لإتاحة الفرصة لرفع معدلات الالتحاق بالمدارس ومساعدة الأسر التي تنفق على تعليم أولادها في المدارس الخاصة.

وأوضح «فاروق» أن المستندات المطلوبة للعاملين في القطاع الحكومي هي طلب الحصول على التمويل، وصورة رقم القومي ساري، بالإضافة إلى إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة مع تقديم خطاب صادر من المدرسة يفيد بالسنة الدراسية للطالب مع توضيح قيمة المصروفات الخاصة بالطالب وشهادة ميلاد الطالب بالكمبيوتر، بالإضافة إلى مفردات المرتب.

وبالنسبة لأصحاب وورثة المعاشات يضاف إلى المستندات السابقة بيان بقيمة المعاش أو حصة الوارث من المعاش.

أما العاملون في القطاع الخاص فتكون نفس المستندات ويضاف إليها صور بطاقات عدد اثنين ضامنين وإيصال مرافق حديث لطالب التمويل وللضامنين، وكذلك ما يفيد بمدة الخدمة، على ألا تقل عن خمس سنوات لكل منهم، وبالنسبة لمستندات أصحاب المهن الحرة فهي ذات المستندات العامة ويضاف عليها كشف حساب عن آخر ستة أشهر ومستخرج حديث من السجل التجاري.