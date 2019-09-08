«الداخلية»: ضبط 994 قضية تموينية خلال 24 ساعة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها لضبط جرائم الغش التجارى، وتمكنت من ضبط 994 قضية تموينية خلال 24 ساعة.
أسفرت الحملات عن ضبط 8 أطنان «زيت طعام- مسلى» معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها، بحيازة مالك مصنع غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية، بمنطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، و(7،500) طن «مكرونة» غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية، بحيازة مالك مصنع غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية، بمنطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، كما تم ضبط (49،470) طن خامات إنتاج أعلاف حيوانية «خميرة فورية، مكمل غذائى، فاتح شهية للحيوان، مولاس» غير صالحة للاستهلاك الحيوانى لانتهاء مدة صلاحيتها، بحيازة مسؤول مصنع غير مرخص لإنتاج الأعلاف الحيوانية بمنطقة العامرية.
وفى المنوفية، تمكنت الحملات من ضبط (266400) عبوة «عصائر» منتج نهائى و(1،418) طن مستلزمات إنتاج «سكر- كامينا- جيلى- ملح ليمون» يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم وجود تاريخ الإنتاج والصلاحية، بحوزة مالك مصنع غير مرخص لإنتاج العصائر، وضبط (3.340) طن «لحوم مجمدة- كبدة مجمدة» غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية، من حيث اللون والملمس والرائحة، بحيازة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، بمنطقة قويسنا.
وفى الشرقية تم ضبط (4،600) طن «سكر تموينى» مخصص ربطا على البطاقات التموينية، بحيازة مالك فرع أحد مشاريع المواد الغذائية، بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، قام بتجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وعدم صرفها للمواطنين.
وفى القليوبية، تم ضبط (10،988) طن «منظفات صناعية» منتج نهائى «متعددة الأغراض» وخامات إنتاجها غير مطابقة للمواصفات القياسية، بحيازة مسؤول مصنع غير مرخص لإنتاج المنظفات بمنطقة الخانكة. تحرر محضر عن كل واقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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