شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يكرم القادة المحالين للتقاعد في الأول من يوليو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يوليو 2019، حسبما ذكر المتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وألقى أقدم القادة المكرمين كلمةً قدم خلالها الشكر والامتنان للقوات المسلحة لما أحاطتهم به من الرعاية والاهتمام لهم ولأسرهم، وحرصها على توفير كافة الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كافة المستويات، مؤكداً أن القوات المسلحة ستظل دائماً زاخرة بالقدرات والكفاءات وميداناً للتضحية والعطاء جيلا بعد جيل.

كما قام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرًا لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.

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ونقل الفريق أول محمد زكى تحية وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، للقادة الذين أمضوا خدمتهم داخل القوات المسلحة بكل أمانة وإخلاص وتفانٍ في أداء واجبهم، ووهبوا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه في مختلف الأوقات والظروف.

وأكد القائد العام أن رجال القوات المسلحة سيظلون جديرين بالثقة التي أولاها لهم الشعب بالصدق والولاء للوطن بكل شجاعة وشرف، كما وجه التحية لأرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداءً لشعب مصر العظيم، مؤكداً أن الدفاع عن أمن الوطن واجب مقدس ومهمة سامية لا تهاون فيها.

كما وجه القائد العام الشكر لأسر القادة المكرمين تكريمًا لما تحمّلوه من مسؤولية اجتماعية كبرى في إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على العمل والعطاء.

حضر الاحتفال الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم.