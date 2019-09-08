شكرا لقرائتكم خبر عن ﻿﻿وزير الإسكان ومحافظ أسيوط يتفقدان محطتى صرف صحى شطب وأبنوب والفتح (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقب تفقدهما محطتى مياه الوليدية والتشيكى ومركز خدمات شركة مياه أسيوط، انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، ومرافقوهما لتفقد محطة صرف صحى شطب، بطاقة 26 ألف م3/يوم، لخدمة 160 ألف مواطن بقرى مركز أسيوط (شطب- موشا- ريفا- دير ريفا- الزاوية)، ومحطة صرف صحى أبنوب والفتح للمعالجة الثلاثية، بطاقة 82 ألف م3/يوم.

وأوضح وزير الإسكان أنه جارٍ تنفيذ 3 مشروعات لصرف صحى الحضر، بتكلفة مليار و445 مليون جنيه، وهى (محطة وشبكة صرف صحي ديروط المتكامل (ثلاثى) بطاقة 52 ألف م3/يوم + خط السيب- صرف صحي البداري وساحل سليم بطاقة 33 ألف م3/يوم + خط السيب + غابات شجرية بمساحة 300 فدان- محطة معالجة صرف صحى عرب المدابغ الجديدة لقرى مركز أسيوط وخط السيب)، وجارٍ إجراء تجارب التشغيل لـ3 مشروعات أخرى للصرف الصحى، بتكلفة 725 مليون جنيه، وهى (صرف السيب النهائى لمعالجة القوصية بأسيوط- الوحدة الثلاثية لمحطة معالجة أبوتيج بطاقة 16 ألف م3/يوم وخط السيب- محطة وشبكة صرف صحي منفلوط بطاقة 38 ألف م3/يوم + خط السيب)، كما تم التسليم الابتدائى لمشروع صرف صحى صدفا والغنايم المتكامل (ثلاثى)، بطاقة 26 ألف م3/يوم.

وقال الجزار: «جارٍ توصيل خدمات الصرف الصحى لنحو 713 ألف مواطن بالمناطق الريفية بما نسبته حوالى 22% من سكان المناطق الريفية، وجارٍ الانتهاء من توصيل الصرف الصحى لـ178 ألف مواطن بالمناطق الريفية بما نسبته 5.5 % من سكان المناطق الريفية، بخلاف حوالى 243 ألف مواطن يتمتعون بخدمات الصرف الصحى، بما نسبته 7.5% من سكان المناطق الريفية».

وزير الإسكان ومحافظ أسيوط يتفقدان محطتى صرف صحى شطب وأبنوب والفتح

وزير الإسكان ومحافظ أسيوط يتفقدان محطتى صرف صحى شطب وأبنوب والفتح

وزير الإسكان ومحافظ أسيوط يتفقدان محطتى صرف صحى شطب وأبنوب والفتح

وزير الإسكان ومحافظ أسيوط يتفقدان محطتى صرف صحى شطب وأبنوب والفتح

وزير الإسكان ومحافظ أسيوط يتفقدان محطتى صرف صحى شطب وأبنوب والفتح

وزير الإسكان ومحافظ أسيوط يتفقدان محطتى صرف صحى شطب وأبنوب والفتح

وزير الإسكان ومحافظ أسيوط يتفقدان محطتى صرف صحى شطب وأبنوب والفتح

وزير الإسكان ومحافظ أسيوط يتفقدان محطتى صرف صحى شطب وأبنوب والفتح

وزير الإسكان ومحافظ أسيوط يتفقدان محطتى صرف صحى شطب وأبنوب والفتح