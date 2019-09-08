شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى طفل مصرعه نتيجة صعق كهربائي أثناء ملامسته أحد أعمدة الإنارة بإحدي قري مركز منيا القمح بالشرقية. تحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما ورد من بلاغ لمركز شرطة منيا القمح، بوصول «عبدالرحمن.ح.ش» 15 سنة مقيم بإحدى قري المركز، جثة هامدة إثر تعرضه لصعق كهربائي.

وبالفحص تبين أنه أثناء لهو الطفل، لامس عامود إنارة ما أدى إلى إصابته بالصعق الكهربائي وتوفي متأثراً بذلك، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.