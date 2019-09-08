"مصر للطيران": أولى رحلات الطائرة الجديدة إلى الشارقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – طه عبيد:

قررت شركة مصر للطيران، إقلاع أولى رحلات الطائرة الجديدة من طراز "A220 – 300" إلى مدينة الشارقة الإماراتية، كأولى وجهات الطائرة وذلك في إطار خطة تحديث الأسطول التي وضعتها الشركة.

كانت شركة مصر للطيران، أقامت اليوم الأحد، احتفالية كبرى بمطار القاهرة لاستلام الطائرة الجديدة، بحضور الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني، وسفيري كندا وفرنسا بالقاهرة، وفؤاد عطار رئيس الطائرات التجارية لشركة إيرباص لمنطقه الشرق الأوسط وأفريقيا، وعددا من رؤساء الشركات التابعة لمصر للطيران وقيادات الطيران المدني.

تعد الطائرة هي الأولى ضمن صفقة تضم 12 طائرة، يتم بها تحديث أسطول الشركة بالنسبة للرحلات الإقليمية والداخلية، تكون بديلا عن طائرات "إكسبريس" العاملة حاليا على رحلات الخطوط الداخلية، وتتميز هذه الطائرة بقدرة طيران تصل إلى 6 ساعات دون التزود بالوقود.