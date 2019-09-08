وكيل "صحة البرلمان": الجامعات تخالف قانون "رعاية المبتكرين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ميرا إبراهيم:

قالت الدكتورة إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الجامعات تخالف قانون رعاية المبتكرين، وتحمل الأهالي رسوم تمويل صندوق رعاية المبتكرين، في حين هي الملتزمة بالدفع دون تحميل الأهالي فروقات زيادة.

وأوضحت النائبة، في بيان اليوم الأحد، أن القانون رقم 1 لسنة 2019، نص على إنشاء صندوق يسمى صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يهدف إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين، ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاع الخاص والأهلى على القيام بذلك.

وتابعت أنه حسب المادة 4 يفُرض لصالح الصندوق أيضا رسم سنوي مقداره ( 2%) من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية، مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من طلاب تلك الجامعات، و5% من التى تنشأ حديثا،ويصدر قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد هذا الرسم.

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وأشارت إلى أنه بالمخالفة لهذا النص قامت المدارس بفرض الرسوم على الاهالي، وجبايتها من خلال زيادة المصروفات، في حين أن النص القانوني واضح، أن هذه الرسوم تحصل من إجمالي المصروفات التى جمعتها الجامعات، بحيث يتم حسابها ودفعها من الجامعات وليس من الأهالى.

وطالبت وكيل صحة البرلمان، وزير التعليم العالى التدخل فورا لحماية اولياء الأمور، حيث إن هذه المصاريف الباهظة نقتل الانتماء وحب الوطن في ابنائنا، ولابد من قرارات صارمة وقوية لحماية الطلبة واولياء الأمور من جشع القائمين على المدارس والجامعات الخاصة.

كما طالبت بصدور بيان سنوى ينشر في الصحف والمواقع الرسمية بمصاريف كل جامعة ومدرسة خاصة ولا يحصل من أي طالب أي مبلغ غير المعلن من الوزارة، بجانب الاهتمام بمنظومة الشكوى وتسديد المصروفات من خلال البنوك وكذلك وضع لوائح جزاءات على المخالفين.