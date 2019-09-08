محافظ الجيزة يوجه بإزالة 75 حالة تعد على الأراضي وأملاك الدولة يومياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتنفيذ 75 قرار إزالة يومي للتعديات على الأراضى أملاك الدولة سواء كانت أراض زراعية أو مبان مخالفة، بالإضافة إلى إزالة مخالفات البناء التى لم يتقدم أصحابها في التصالح بشأنها وفقا للقانون.

وشدد راشد -في بيان اليوم- على عرض تقرير يومى بالحالات التى تمت إزالتها بكل حى ومركز ومدينة على أن يتم الالتزام بمخطط الإزالات اليومى الذى تم تحديده دون تقصير، موجهًا بوضع ملف إزالة مخالفات البناء التى لم يتم التصالح عليها وأراضي أملاك الدولة التى لم يتم تقنينها بند عمل يومى على رأس أولويات العمل بكل وحدة محلية.

وأضاف أن أحد أهم نقاط تقييم أداء كل رئيس حى ومركز في المرحلة المقبلة هو إزالة المخالفات والتعديات والإشغالات ورفع مستوى النظافة والتجميل والالتزام بالجدول الزمنى المحدد لطلاء العقارات.

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جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده المحافظ مع رؤساء الأحياء والمراكز لتحديد خطط العمل في المرحلة المقبلة، حيث وجّه المحافظ خلال اللقاء بضرورة تعظيم الموارد الذاتية وتحقيق عوائد اقتصادية للمشروعات والأعمال التى يتم تنفيذها لتعود في النفع بالنهاية على الحى أو المركز، حيث سيتم إنفاقها في مشروعات خدمية وبنية تحتية ترفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجّه المحافظ بتعظيم الاستفادة المادية من العقارات والأصول الحكومية المؤجرة بنطاق المحافظة وتغيير القيمة الإيجارية بالعقود حسب القيمة السوقية الحالية للمنشأة.

كما أكد المحافظ على توفير كل الإمكانيات المتاحة للوحدات المحلية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

ومن جانب آخر أكد راشد ارتفاع معدلات تقدم المواطنين للتصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين لإنهاء إجراءات التصالح في المخلفات لتلاشى إزالة المخالفة أو العقار الذى لم يتم التصالح عليه.