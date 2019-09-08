وكيل "شباب النواب": وزير الأوقاف وضع الجميع أمام مسئولياته لمواجهة الخونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

أشاد الدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بتصريحات وزير الأوقاف التي طالب فيها بدعم الدولة في مواجهة الخونة والعملاء.

وأثنى النائب -في بيان اليوم- على تأكيد الوزير أن الحياد في قضايا الدولة خيانة وأنه يجب خلق مناخ رافض للتطرف، وأن مساعي إسقاط الدولة والتطاول على المؤسسات وتشويهها بغير حق يجب التصدي له.

ووجه "حسين" التحية لوزير الأوقاف لتأكيده أننا نحتاج لكل متخصص ففي حالة الحرب نحتاج جيشًا على الجبهة وجيشًا مدنيا من المتخصصين يخدم الحياة المدنية وكل منا جندي في مكانه وأن الجيش محتاج لجيش داخلي.

وأكد أن وزير الأوقاف وضع الجميع أمام مسئولياته التاريخية للدفاع عن مصر وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة جميع المخاطر والتحديات والمؤامرات التى تواجه مصر داخليا وخارجيا.