حقق كسب غير مشروع بـ400 ألف جنيه.. إحالة مسئول "إشغالات الأزبكية" للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أحال جهاز الكسب غير المشروع، مسئول إدارة الإشغالات بحي الأزبكية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع 400 ألف جنيه.

وذكرت بالتحقيقات أن المتهم حال كونه من الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، ويشغل منصب مدير إدارة الإيرادات بحي الوايلي، حصل لنفسه دون وجه حق على كسب غير مشروع قيمته 400 ألف جنيه يمثل قيمة ما طرأ في ذمته المالية من زيادة غير مبررة من 1987 إلى 2015 بما لا يتناسب مع موارده المالية وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها.

شهد ضابط إدارة مكافحة جرائم الكسب غير المشروع بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن تحرياته السرية أسفرت عن تضخم ثروة المتهم "م. ف"، مدير الإيرادات السابق بحي الوايلي عن طريق تملكه العديد من الممتلكات الواردة بالتحريات والتي لا تتناسب مع مصادر دخله المشروع، وعدم وجود مصادر دخل له تبرر تلك الزيادة في عناصر ذمته المالية بالمخالفة لأحكام قانون الكسب غير المشروع.