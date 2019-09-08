إحالة مسئول "المصرية لتجارة الجملة" للجنايات بتهمة الاستيلاء على نصف مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق مسئول بالشركة المصرية لتجارة الجملة، لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ 500 ألف جنيه.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم وهو موظف عمومي - استولي على 500 ألف جنيه والمملوكة لجهة عمله وذلك حيلة بأن قدم فواتير مزورة منسوبة لعدة أشخاص وجمعيات خاصة ومحلات تجارية تفيد إنفاقه للمبلغ آنف البيان على تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالشركة وما يستلزمه ذلك من نفقات وتكاليف أطعمة وأدوات مكتبية ومستحقات للمحاضرين على خلاف الحقيقة.

وأسند للمتهم أيضا، جريمة تزوير في محررات عرفية (إيصالات سداد فواتير منسوب صدورها لعدة جهات وأشخاص جمعيات خاصة ومحلات تجارية تفيد أنفاق المتهم المبالغ أنفة البيان على تنظيم الدورات التدريبية على خلاف الحقيقة ويكون أضر عمدا بأموال الجهة التي يعمل بها.