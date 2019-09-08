العثور على جثة في حالة تيبس ملقاة بترعة الجيزاوية بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: عثرت قوات الشرطة بالجيزة، اليوم الأحد، على جثة طافية بترعة الجيزاوية بمركز العياط جنوب المحافظة. تلقى العميد محمد حسن عطوية مأمور قسم شرطة العياط، إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة على ضفاف ترعة الجيزاوية بقرية العطف. انتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص المبدئي أن الجثة لشخص مجهول الهوية يرتدي جلبابا، وفي حالة تيبس، ما يشير إلى ان تاريخ الوفاة يعود إلى أكثر من 4 أيام. تحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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