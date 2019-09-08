خلال حملة تموينية.. إحباط ترويج 10 أطنان لحوم ومكرونة فاسدة في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 994 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، بدائرة مركز شرطة قويسنا، لحيازته "3,340 طن لحوم مجمدة-كبدة مجمدة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة؛ ضبط 8 طن "زيت طعام-مسلى" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها، بحيازة مالك مصنع غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية، بدائرة قسم شرطة برج العرب (بمحافظة الإسكندرية).

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كما ضبطت الحملات 7,500 طن "مكرونة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، بحيازة مالك مصنع غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية، بدائرة قسم شرطة برج العرب بمحافظة الإسكندرية؛ وضبط 266 ألف عبوة "عصائر" منتج نهائي و1,418 طن مستلزمات إنتاج".

سكر-كامينا-جيلي-ملح ليمون" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود تاريخ الإنتاج والصلاحية، بحوزة مالك مصنع غير مرخص لإنتاج العصائر، بدائرة مركز شرطة قويسنا.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.