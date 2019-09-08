ضبط صاحب مكتب سيارات لاتهامه بتزوير تراخيص مرورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تزوير التراخيص المرورية.

كانت معلومات المقدم عمرو الحسيني، رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثانٍ قيام أحد الأشخاص بحيازة رخصة قيادة مهنية "مزورة".

وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد محمد الصيرفي، معاون المباحث، من ضبطه وبحوزته رخصة قيادة مهنية "مزورة".

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، اعترف بتحصله على الرخصة المضبوطة من "صاحب مكتب لتأجير السيارات، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل" مقابل مبلغ مالي 1500 جنيه بقصد تقديمها للشركة عمله لاستكمال مصوغات تعيينه.

وبالتنسيق مع العقيد إيهاب حسين، رئيس مباحث المرور أمكن تحديد الأخير وتمكن المقدم أحمد محروس، والرواد فتحي عمران، وعلي موسى، ومحمد كمال، ضباط مباحث المرور، من ضبطه وبمواجهته أمام العميد محمد العناني، رئيس مباحث قطاع التأمين، والعقيد محمد العسيلي، مفتش مباحث الوحدات، أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً غير مشروع في مجال تزوير تراخيص السيارات لصالح عملائه مقابل مبالغ مالية وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالي 152 ألف جنيه، 2 كارنيه باسمه منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية، عدد 3 رخصة قيادة مهنية بأسماء مختلفة، 2 جهاز كمبيوتر يحوى بيانات عملائه راغبي تزوير تراخيص المرور، عدد 7 طابعات بالألوان، عدسة مكبرة صغيرة الحجم، بطاقة ذاكرة "فلاشة" وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في تزوير تراخيص السيارات والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله العميد شريف البلتاجي، مأمور قسم النهضة، والمقدم عمرو الصادق، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.