أخبار مصر | "التعليم" تحسم الجدل بشأن كتاب "الباقة": "لا تراجع"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم" تحسم الجدل بشأن كتاب "الباقة": "لا تراجع" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت إن الوزارة لن تتراجع مرة أخرى عن قرار تدريس كتاب الباقة "اكتشف" باللغة الإنجليزية في المدارس التي تدرس لغتها الأولى الإنجليزية، وبالفرنسية في المدارس التي تدرس لغتها الأولى الفرنسية، وبالعربية في المدارس الحكومية العادية.
وأضافت في تصريح إلى "الخليج 365" أن العام الدراسي الجديد 2019/2020، سيكون امتدادا لما حدث خلال العام في نظام التعليم الجديد خلال العام الدراسي الماضي.
وأشارت إلى أن الوزارة منذ البداية كانت مقتنعة تماما بضرورة تدريس كتاب الباقة اكتشف باللغة العربية في جميع مدارس مصر ، ولكن اولياء امور المدارس التجريبية والخاصة ثاروا العام الماضي ورفضوا ان يدرس ابنائهم محتوى كتاب الباقة باللغة العربية مثل المدارس الحكومية العادية ، ونظموا العديد من الاحتجاجات سواء في الوزارة او على مواقع التواصل الاجتماعي وهو الامر الذي جعل الوزارة ترضخ لرغبتهم وتوافق على تدريس الباقة لابناءهم بالانجليزية او الفرنسية في المدارس اللغات والخاصة ، وبناءا عليه تم طباعة و توزيع كتب الباقة المترجمة بهذه المدارس .
ولفتت إلى أنه نظراً لإن الوزارة كانت تعلم وتدرك جيداً أن هذا الامر سيجعل الباقة صعبة على طلاب المدارس اللغات والخاصة ، فتقرر رفع مستواهم في اللغة الانجليزية بتدريس كتاب كونكت بلس الذي يحتوي على مستوى اعلى من اللغة الانجليزية مختلف عن كتاب كونكت الموجود بمدارس الحكومة.
وأكدت أن كتاب الباقة هو الكتاب المحوري في حركة اصلاح التعليم ، لانه اكثر كتاب مهتم بالمهارات والقيم ، فهو يجمع مهارات اللغة التي يدرس بها سواء عربية او انجليزية او فرنسية ، ورياضة وظيفية ، ومفاهيم علمية بسيطة ، ومفاهيم بسيطة للدراسات الاجتماعية ، مواد مهنية وفنون (صناعي ، وزراعي ، وتجاري، وفندقي ) ولكن ليس بشكل صريح ولكن في شكل مهارات وأنشطة تشرح للتلميذ مهارات الزراعة والصناعة و دور العمال ، دون ان يكتشف الطفل الحدود الفاصلة بين هذه المواد الدراسية.
ويبدأ العام الدراسي الجديد 2019/2020 لتلاميذ رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي يوم 11 سبتمبر 2019، وللطلاب الأكبر سنًا ستبدأ الدراسة يوم 21 سبتمبر 2019.
وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن الوزارة تبذل جهود من أجل النظام الجديد من أجل تحسين العملية التعليمية، واصلت الوزارة تدريبات المعلمين على نظام التعليم الجديد؛ حيث تم الإنتهاء من تدريب تنشيطي لجميع معلمي رياض الأطفال بجميع المحافظات في الفترة من 25 إلى 28 أغسطس 2019، كما تم الإنتهاء من تدريبات اللغة الإنجليزية لمدربي رياض الأطفال (connect) ومدربي الصفين الأول والثاني (connect plus) خلال الفترة من 24 إلى 29 أغسطس 2019 بإجمالي عدد 860 مدرب.
ونوه الوزير خلال تصريحات رسمية في بيان رسمي له منذ أيام، بأنه جارٍ تدريب جميع معلمي اللغة العربية للصف الأول الابتدائي على مهارات اللغة العربية وجميع معلمي الرياضيات على مهارات الرياضيات وكذلك تدريب 5440 موجهمعلم أول مرشد من الإدارات التعليمية المختلفة، بالإضافة إلى تدريب مديري المدارس الابتدائية، وذلك في قاعات التدريب التابعة للمديرية والإدارات التعليمية، بواسطة المدربين الذين تم تدريبهم من قبل وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد.
وأشار إلى أنه في ظل التعاون المستمر والمثمر بين الوزارة والمجلس الثقافي البريطاني، واستمرارًا لأنشطة البرنامج الوطني لتدريب المعلمين (NTTP) تم الانتهاء من المرحلة الثالثة من تدريب عدد 488 من معلمي اللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية الرسمية والرسمية لغات ومعلمي العلوم والرياضيات في المدارس الابتدائية الرسمية لغات.
وتابع: "أما فيما يتعلق ببرنامج ربط الصفوف الدراسية (Connecting Classrooms) والذي يعمل في مصر بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ عام 2009، ويقدم البرنامج مجموعة من التدريبات الخاصة بمدراء المدارس والمعلمين، مع التركيز على مهارات القرن الحادي والعشرين، جاري تنفيذ خطة التدريبات المزمع عقدها بمدينة الغردقة، وذلك لعدد (80) من معلمي المدارس الرسمية بمحافظة البحر الأحمر خلال الفترة من 6-8 سبتمبر 2019".