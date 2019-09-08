أخبار مصر | "التعليم" تحسم الجدل بشأن كتاب "الباقة": "لا تراجع"

‎كشفت الدكتورة نوال شلبي، مدير مركز المناهج التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن القرار النهائي لوزارة التربية والتعليم بشأن كتاب الباقة.

وقالت إن الوزارة لن تتراجع مرة أخرى عن قرار تدريس كتاب الباقة "اكتشف" باللغة الإنجليزية في المدارس التي تدرس لغتها الأولى الإنجليزية، وبالفرنسية في المدارس التي تدرس لغتها الأولى الفرنسية، وبالعربية في المدارس الحكومية العادية.

‎وأضافت في تصريح إلى "الخليج 365" أن العام الدراسي الجديد 2019/2020، سيكون امتدادا لما حدث خلال العام في نظام التعليم الجديد خلال العام الدراسي الماضي.

‎وأشارت إلى أن الوزارة منذ البداية كانت مقتنعة تماما بضرورة تدريس كتاب الباقة اكتشف باللغة العربية في جميع مدارس مصر ، ولكن اولياء امور المدارس التجريبية والخاصة ثاروا العام الماضي ورفضوا ان يدرس ابنائهم محتوى كتاب الباقة باللغة العربية مثل المدارس الحكومية العادية ، ونظموا العديد من الاحتجاجات سواء في الوزارة او على مواقع التواصل الاجتماعي وهو الامر الذي جعل الوزارة ترضخ لرغبتهم وتوافق على تدريس الباقة لابناءهم بالانجليزية او الفرنسية في المدارس اللغات والخاصة ، وبناءا عليه تم طباعة و توزيع كتب الباقة المترجمة بهذه المدارس .

‎ولفتت إلى أنه نظراً لإن الوزارة كانت تعلم وتدرك جيداً أن هذا الامر سيجعل الباقة صعبة على طلاب المدارس اللغات والخاصة ، فتقرر رفع مستواهم في اللغة الانجليزية بتدريس كتاب كونكت بلس الذي يحتوي على مستوى اعلى من اللغة الانجليزية مختلف عن كتاب كونكت الموجود بمدارس الحكومة.

‎وأكدت أن كتاب الباقة هو الكتاب المحوري في حركة اصلاح التعليم ، لانه اكثر كتاب مهتم بالمهارات والقيم ، فهو يجمع مهارات اللغة التي يدرس بها سواء عربية او انجليزية او فرنسية ، ورياضة وظيفية ، ومفاهيم علمية بسيطة ، ومفاهيم بسيطة للدراسات الاجتماعية ، مواد مهنية وفنون (صناعي ، وزراعي ، وتجاري، وفندقي ) ولكن ليس بشكل صريح ولكن في شكل مهارات وأنشطة تشرح للتلميذ مهارات الزراعة والصناعة و دور العمال ، دون ان يكتشف الطفل الحدود الفاصلة بين هذه المواد الدراسية.

Advertisements