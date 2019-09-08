أخبار مصر | معهد محاماة أسوان يعقد اختبارات الدورة الثانية ١٧ سبتمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معهد محاماة أسوان يعقد اختبارات الدورة الثانية ١٧ سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد معهد محاماة أسوان، في السابع عشر من سبتمبر الحالي، اختبارات لمحامي ومحاميات الجدول العام، المقيدين بالدورة الثانية لمعهد المحاماة بالنقابة بقاعة “مسايا” أمام مجمع المحاكم، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وأكد حمدي الحرزاوي، عضو مجلس النقابة، ضرورة الحضور، والالتزام بالزي الرسمي للمحامي. ومن يتخلف يعد راسبا رسميا، وعليه إعادة الدورة، والالتزام بحضورها مرة ثانية، لافتا إلى بدء الاختبار في تمام الثانية عشرة ظهرا.

يذكر أن محاضرات الدورة الثانية للمعهد تمت بمشاركة ما يزيد على 200 محام ومحامية، وتم خلالها تسجيل الحضور والانصراف بالبصمة لعدم تجاوز النسبة المحددة للغياب.

ويشارك سامح عاشور، رئيس اتحاد المحامين العرب، ونقيب محامين مصر، في اجتماعات الدورة الثانية للمكتب الدائم للاتحاد، التي تقام على مدى الأسبوع المقبل بالعاصمة الأردنية، عمان.

وقال عبد الجواد أحمد، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن رئيس اتحاد المحامين العرب، سامح عاشور، ووفد نقابة المحامين المصريين، قد وصل إلى العاصمة الأردنية عمان.

وأشار عبد الجواد أحمد، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إلى أنه من المقرر أن يتم تنظيم ندوة بعنوان “المحكمة الجنائية الدولية وجرائم حرب الكيان الصهيوني”

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كما تنطلق أعمال المكتب الدائم للاتحاد صباح غدا الأحد، ومن المقرر مناقشة القضايا القومية، والمهنية، والتنظيمية.

وأضاف عبد الجواد أحمد، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن هناك توقعات بنسبة مشاركة عالية من النقابات العربية، مشيرا إلى وصول كل من الوفد المصرى، برئاسة النقيب سامح عاشور، والوفود العراقية، والسورية، واليمنية إلى العاصمة الأردنية للمشاركة فى الاجتماعات.

واختتمت الدورة التثقيفية الأولى في "إدارة الأزمات والتفاوض"، المقدمة للمحامين، بمقتضى البروتوكول الذي تم بين النقابة العامة للمحامين، وأكاديمية ناصر العسكرية العليا، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف ماجد حنا، عضو مجلس نقابة المحامين.

وكانت اختتمت الدورة التثقيفية الأولى في "إدارة الأزمات والتفاوض"، المقدمة للمحامين، بمقتضى البروتوكول الذي تم بين النقابة العامة للمحامين، وأكاديمية ناصر العسكرية العليا، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف ماجد حنا، عضو مجلس نقابة المحامين.قال ماجد حنا، عضو مجلس نقابة المحامين، إنه تم تسليم الدروع، والشهادات، والأوسمة، والميداليات للدفعة من المحامين الذين حصلوا على الدورة، وأصروا على الالتحاق بها، بعد انتهائهم من دورة "الاستراتيجية والأمن القومي"، موجها شكره للنقيب العام، سامح عاشور، الذى وفر كل السبل لإنجاح تلك الدورة.

ومن جانبهم، أعرب المحامون المشتركون في الدورة عن سعادتهم بما حصلوه من إفادة، خلال دورتي "الاستراتيجية والأمن القومي"، و"إدارة الأزمات والتفاوض"، مثمنين دور النقيب العام، سامح عاشور، ماجد حنا، عضو مجلس النقابة العامة، لما بذلاه من جهود، ولحرصهما على التحاق المحامين بمثل هذه الدورات، التي من شأنها رفع المستوى الثقافي للمحامين.

