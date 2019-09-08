أخبار مصر | تكريم أبناء المحامين المتفوقين وحملة الماجستير والدكتوراه بدمياط (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكريم أبناء المحامين المتفوقين وحملة الماجستير والدكتوراه بدمياط (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت اللجنة الاجتماعية بنقابة المحامين الفرعية بدمياط، حفلا لتكريم المتفوقين من أبناء المحامين، وحملة الماجستير والدكتوراه من الأعضاء، والفائزين في المسابقة الدينية، وذلك بمقر نادي المحامين برأس البر، تحت إشراف أعضاء المجلس الفرعي، ورعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال السيد شبارة، عضو مجلس النقابة، إنه تم تكريم 200 طالب من المتفوقين من أبناء المحامين فى الشهادات الابتدائية، والإعدادية، والثانوية العامة بنسبة 95%، والأزهرية بنسبة 90%، وبتقدير عام جيد جدا للطلاب الجامعيين، الذين لم يسبق تكريمهم من قبل، كما تم تكريم حملة الماجستير والدكتوراه، والفائزين في المسابقة الدينية.

ويشارك سامح عاشور، رئيس اتحاد المحامين العرب، ونقيب محامين مصر، في اجتماعات الدورة الثانية للمكتب الدائم للاتحاد، التي تقام على مدى الأسبوع المقبل بالعاصمة الأردنية، عمان.

وقال عبد الجواد أحمد، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن رئيس اتحاد المحامين العرب، سامح عاشور، ووفد نقابة المحامين المصريين، قد وصل إلى العاصمة الأردنية عمان.

وأشار عبد الجواد أحمد، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إلى أنه من المقرر أن يتم تنظيم ندوة بعنوان “المحكمة الجنائية الدولية وجرائم حرب الكيان الصهيوني”

Advertisements

كما تنطلق أعمال المكتب الدائم للاتحاد صباح غدا الأحد، ومن المقرر مناقشة القضايا القومية، والمهنية، والتنظيمية.

وأضاف عبد الجواد أحمد، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن هناك توقعات بنسبة مشاركة عالية من النقابات العربية، مشيرا إلى وصول كل من الوفد المصرى، برئاسة النقيب سامح عاشور، والوفود العراقية، والسورية، واليمنية إلى العاصمة الأردنية للمشاركة فى الاجتماعات.

واختتمت الدورة التثقيفية الأولى في "إدارة الأزمات والتفاوض"، المقدمة للمحامين، بمقتضى البروتوكول الذي تم بين النقابة العامة للمحامين، وأكاديمية ناصر العسكرية العليا، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف ماجد حنا، عضو مجلس نقابة المحامين.

وكانت اختتمت الدورة التثقيفية الأولى في "إدارة الأزمات والتفاوض"، المقدمة للمحامين، بمقتضى البروتوكول الذي تم بين النقابة العامة للمحامين، وأكاديمية ناصر العسكرية العليا، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف ماجد حنا، عضو مجلس نقابة المحامين.قال ماجد حنا، عضو مجلس نقابة المحامين، إنه تم تسليم الدروع، والشهادات، والأوسمة، والميداليات للدفعة من المحامين الذين حصلوا على الدورة، وأصروا على الالتحاق بها، بعد انتهائهم من دورة "الاستراتيجية والأمن القومي"، موجها شكره للنقيب العام، سامح عاشور، الذى وفر كل السبل لإنجاح تلك الدورة.

ومن جانبهم، أعرب المحامون المشتركون في الدورة عن سعادتهم بما حصلوه من إفادة، خلال دورتي "الاستراتيجية والأمن القومي"، و"إدارة الأزمات والتفاوض"، مثمنين دور النقيب العام، سامح عاشور، ماجد حنا، عضو مجلس النقابة العامة، لما بذلاه من جهود، ولحرصهما على التحاق المحامين بمثل هذه الدورات، التي من شأنها رفع المستوى الثقافي للمحامين.

