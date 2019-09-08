أخبار مصر | مدرس بـ"طب الأزهر" ممثلا لمصر والشرق الأوسط ضمن فريق دولي لإصلاح تشوهات العظام

مختلف الجنسيات على أساسيات استخدام الجهاز وبرمجيته وكيفية الحصول على أفضل النتائج لإصلاح تشوهات العظام للأطفال والكبار.

وتضمن برنامج الدعوة التي وجهتها الهيئة للدكتور أحمد حمودة، زيارة أكبر المعاهد البحثية لإلقاء محاضرات فيها، وكذلك مناظرة بعض الحالات التي تعانى من تشوهات معقدة تؤثر على كيفية معيشتهم.

وفي ختام فعاليات الدورة تم الاتفاق على أن يكون اللقاء سنويا، واقترحت بعض الآليات ليشمل اللقاء السنوى إجراء بعض العمليات من خلال البث المباشر من داخل غرفة العمليات وذلك لتعظيم الإستفادة وتدريب وتأهيل أكبر عدد ممكن من شباب الأطباء حول هذه التقنيات الحديثة من مختلف دول العالم.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد حمودة، استشاري جراحة العظام والكسور ومدرس جراحة العظام والكسور بطب بنين الأزهر بالقاهرة، وزميل المركز الدولي لتطويل وتقويم العظام في بالتيمور-أمريكا، وزميل معهد فريدين لتطويل وتقويم العظام، بسانت بطرسبرج – روسيا، وزميل الجمعية السويسرية لتثبيت الكسور بألمانيا، وزميل المستشفى الملكي لجراحة العظام بلندن – إنجلترا، وزميل جمعية ال SICOT الدولية بإسطنبول-تركيا.

كما يشغل الدكتور حمودة عضوية الجمعية المصرية لجراحة العظام، وعضو الجمعية الأمريكية لجراحة العظام، عضو الجمعية السويسرية لتثبيت الكسور، وعضو جمعية SICOT الدولية لجراحة العظام والكسور، وعضو الجمعية الدولية لتطويل وتقويم العظام.

وجرت فعاليات هذه الدورة التدريبية في ٤ مدن مختلفة بالهند، حيث تم تدريب أكثر من ١٠٠ طبيب من

وشارك الدكتور حمودة عضوية الجمعية المصرية لجراحة العظام، في جميع المؤتمرات المحلية والدولية للتخصص، حيث قام بإلقاء العديد من الأبحاث فى علاج تشوهات العظام، كما ترأس العديد من الجلسات حول هذا الموضوع جنبا إلى جنب مع أساتذة أوروبا وأمريكا المتميزين فى هذا المجال.