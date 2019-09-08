أخبار مصر | "وزيري": 36 مليون جنيه وبمشاركة 300 مرمم طورنا مقبرتين في ذراع أبو النجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وزيري": 36 مليون جنيه وبمشاركة 300 مرمم طورنا مقبرتين في ذراع أبو النجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن تكلفة ترميم المقبرتين التي تم افتتاحهما، ومعبد خونسو، بلغت تكلفتهم ٣٦ مليون جنيه.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقد بمنطقة ذراع أبو النجا الأثرية، في مدينة القرنة غربي الأقصر، بحضور الدكتور خالد العناني وزير الدولة لشئون الآثار، وتوماس جولدبرجر، القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة، أن أعمال الترميم جائت بتمويل من الوكالة الأمريكية، من خلال مشروع تدريب المرممين المصريين والذي شارك فيه 300 متدرب من موظفي الآثار على تطوير المواقع وأعمال الترميم والتوثيق.

والمقبرتين تمت أعمال التطوير فيهما بالتعاون مادبين وزارة الآثار ومعهد البحوث الأمريكي.

وتقع مقابر ذراع أبو النجا على البر الغربي لنهر النيل في مدينة طيبة القديمة (الأقصر)، عند مدخل الخليج الجاف المؤدي للدير البحري شمال مقابر العساسيف.

ذراع أبو النجا استخدمها المصري القديم كمدينة جنائزية في الأسرة السابعة عشر، ويرجح وجود مقبرة أمنحتب الأول في المنطقة نفسها وهي المقبرة ANB، كما ضمت مقابر لكبار رجال الإمبراطورية المصرية خلال عصر الدولة الحديثة.

وخلال الفترة القبطية شيد المسيحيون ديرًا لهم، وهو دير البخيت، فوق أنقاض المقابر الفرعونية بتلك المنطقة.

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