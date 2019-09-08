أخبار مصر | شروط وكيفة الحصول على قرض المصروفات الدراسية من بنك ناصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شروط وكيفة الحصول على قرض المصروفات الدراسية من بنك ناصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد بنك ناصر الاجتماعي، استمرار البنك في تقديم برنامج تمويل سداد المصروفات المدرسية ايمانا من البنك بأن الاستثمار فى تعليم الأبناء هو الفرصة الأكيدة لتأمين مستقبلهم وبهدف مساعدة أولياء الأمور فى مقابلة أعباء المصروفات الدراسية، وذلك تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأشار البنك إلي أن برنامج تمويل سداد المصروفات المدرسية يتيح تمويل سنه دراسية واحدة تسدد علي 10 اشهر او تمويل مرحلة تعليمية كاملة مثل المرحلة الاعدادية بسنواتها الثلاثة أو الثانوية بحد اقصي للتمويل 50 ألف جنيه.

وفي ذات السياق قال الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة البنك، والعضو المنتدب، أن هدف البرنامج هو إتاحة التعليم للجميع لذلك لا يوجد حد معين لعدد الطلاب في الأسرة الواحدة، مشيرًا إلى أن القرض يستهدف أصحاب الوظائف الحكومية وأصحاب المعاشات بالإضافة إلى ورثتهم، والعاملين في القطاع الخاص بالإضافة إلى أصحاب المهن الحرة، لإتاحة الفرصة لرفع معدلات الإلتحاق بالمدارس ومساعدة الأسر التى تنفق على تعليم أولادها فى المدارس الخاصة.

وأوضح فاروق أن المستندات المطلوبة للعاملين في القطاع الحكومي هي طلب الحصول على التمويل، وصورة رقم القومي ساري بالإضافة إلى إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة مع تقديم خطاب صادر من المدرسة يفيد بالسنة الدراسية للطالب مع توضيح قيمة المصروفات الخاصة بالطالب وشهادة ميلاد الطالب بالكمبيوتر، بالإضافة إلى مفردات المرتب.