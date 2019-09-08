أخبار مصر | "التعليم": كتب النظام الجديد دخلت المطبعة وأصبحت جاهزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم": كتب النظام الجديد دخلت المطبعة وأصبحت جاهزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الدكتورة نوال شلبي، مدير مركز المناهج التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع الكتب الخاصة بمناهج نظام التعليم الجديد المطبق هذا العام على رياض الاطفال والصفين الاول والثاني الابتدائي جاهزة ودخلت المطبعة.

وأضافت في تصريح إلى "الخليج 365" أن ذلك قبل بدء العام الدراسي بوقت كافي ليتم تسليمها للتلاميذ في المدارس دون أي تأخير.

"التعليم" عن مناهج الصف الثاني الابتدائي:" لذيذة وميتخافش منها"



ينتظر أولياء أمور طلاب الصف الثاني الابتدائي الدراسة والمقرر بدايتها 11 سبتمبر الجاري، وذلك بسبب أن الصف الثاني الابتدائي لهم مناهج جديدة.

وفي هذا السياق قالت الدكتورة نوال شلبي، مديرة مركز المناهج التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مناهج الصف الثاني الابتدائي الجديدة المقرر تدريسها لدفعة عام 2019-2020 "لذيذة وزي الفل ومايتخافش منها".

وأضافت في تصريح إلى "الخليج 365" أنه "تم عمل مناهج الصف الثاني الابتدائي بعد عمل دراسة موسعة جدًا، وتم الاستعانة بـ ١٢ دولة من أشهر الدول المتقدمين في تصنيف التعليم علي مستوى العالم".

وتابعت أن مناهج الصف الثاني الابتدائي ستكون استكمالا لما درسه تلاميذ النظام الجديد في العام الدراسي الماضي 2018-2019، مع اختلاف واحد فقط هو أنه تم إعداد كتاب خاص بالرياضيات منفصل عن كتاب الباقة.

وأشارت إلى أن المركز قد بذل مجهود كبير فى هذه المناهج الخاصة بالنظام التعليمى الجديد قائلة: "كنا بنقعد 16 ساعة متواصلة وكان المغرب والفجر يأذن علينا فى شهر رمضان وإحنا فى المركز".

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وأوضحت أن الطلاب سيدرسوا كتاب الباقة باللغة الأولى التي يتم تدريسها في مدرستهم، فالمدارس التي تتعامل باللغة العربية كلغة اولى "المدارس الحكومية" تدرس الباقة باللغة العربية، أما المدارس التي تتعامل بأن لغتها الأولى هي الإنجليزية ستدرس الباقة باللغة الإنجليزية، والمدارس التي تتعامل بأن لغتها الأولى هي الفرنسية ستدرس الباقة باللغة الفرنسية.

ولفتت إلى أن جميع الكتب الخاصة بنظام التعليم الجديد تم طباعتها وصارت جاهزة لتسليمها للتلاميذ في المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد 2019-2020.

جدير بالذكر أنه من المقرر بدء العام الدراسي الجديد 2019-2020 لتلاميذ رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي يوم 11 سبتمبر 2019، وللطلاب الأكبر سنًا ستبدأ الدراسة يوم 21 سبتمبر 2019.

وفى سياق متصل أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها تبذل جهود من أجل النظام الجديد من أجل تحسين العملية ‏التعليمية، واصلت الوزارة تدريبات المعلمين على نظام التعليم الجديد؛ حيث تم الإنتهاء من تدريب تنشيطي لجميع معلمي رياض الأطفال بجميع المحافظات في الفترة من 25 إلى 28 أغسطس 2019، كما تم الإنتهاء من تدريبات اللغة الإنجليزية لمدربي رياض الأطفال (connect) ومدربي الصفين الأول والثاني (connect plus) خلال الفترة من 24 إلى 29 أغسطس 2019 بإجمالي عدد 860 مدرب.

وأوضحت الوزارة أنه جاري تدريب جميع معلمي اللغة العربية للصف الأول الابتدائي على مهارات اللغة العربية وجميع معلمي الرياضيات على مهارات الرياضيات وكذلك تدريب 5440 موجهمعلم أول مرشد من الإدارات التعليمية المختلفة، بالإضافة إلى تدريب مديري المدارس الابتدائية، وذلك في قاعات التدريب التابعة للمديرية والإدارات التعليمية، بواسطة المدربين الذين تم تدريبهم من قبل وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وأشارت إلى أنه في ظل التعاون المستمر والمثمر بين الوزارة والمجلس الثقافي البريطاني، واستمرارًا لأنشطة البرنامج الوطني لتدريب المعلمين (NTTP) تم الانتهاء من المرحلة الثالثة من تدريب عدد 488 من معلمي اللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية الرسمية والرسمية لغات ومعلمي العلوم والرياضيات في المدارس الابتدائية الرسمية لغات.

وتابعت: "أما فيما يتعلق ببرنامج ربط الصفوف الدراسية (Connecting Classrooms) والذي يعمل في مصر بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ عام 2009، ويقدم البرنامج مجموعة من التدريبات الخاصة بمدراء المدارس والمعلمين، مع التركيز على مهارات القرن الحادي والعشرين، جاري تنفيذ خطة التدريبات المزمع عقدها بمدينة الغردقة، وذلك لعدد (80) من معلمي المدارس الرسمية بمحافظة البحر الأحمر خلال الفترة من 6-8 سبتمبر 2019".