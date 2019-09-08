أخبار مصر | "التعليم" عن مناهج الصف الثاني الابتدائي:" لذيذة وميتخافش منها"

وفي هذا السياق قالت الدكتورة نوال شلبي، مديرة مركز المناهج التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مناهج الصف الثاني الابتدائي الجديدة المقرر تدريسها لدفعة عام 2019-2020 "لذيذة وزي الفل ومايتخافش منها".

وأضافت في تصريح إلى "الخليج 365" أنه "تم عمل مناهج الصف الثاني الابتدائي بعد عمل دراسة موسعة جدًا، وتم الاستعانة بـ ١٢ دولة من أشهر الدول المتقدمين في تصنيف التعليم علي مستوى العالم".



وتابعت أن مناهج الصف الثاني الابتدائي ستكون استكمالا لما درسه تلاميذ النظام الجديد في العام الدراسي الماضي 2018-2019، مع اختلاف واحد فقط هو أنه تم إعداد كتاب خاص بالرياضيات منفصل عن كتاب الباقة.

وأشارت إلى أن المركز قد بذل مجهود كبير فى هذه المناهج الخاصة بالنظام التعليمى الجديد قائلة: "كنا بنقعد 16 ساعة متواصلة وكان المغرب والفجر يأذن علينا فى شهر رمضان وإحنا فى المركز".

وأوضحت أن الطلاب سيدرسوا كتاب الباقة باللغة الأولى التي يتم تدريسها في مدرستهم، فالمدارس التي تتعامل باللغة العربية كلغة اولى "المدارس الحكومية" تدرس الباقة باللغة العربية، أما المدارس التي تتعامل بأن لغتها الأولى هي الإنجليزية ستدرس الباقة باللغة الإنجليزية، والمدارس التي تتعامل بأن لغتها الأولى هي الفرنسية ستدرس الباقة باللغة الفرنسية. ولفتت إلى أن جميع الكتب الخاصة بنظام التعليم الجديد تم طباعتها وصارت جاهزة لتسليمها للتلاميذ في المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد 2019-2020. جدير بالذكر أنه من المقرر بدء العام الدراسي الجديد 2019-2020 لتلاميذ رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي يوم 11 سبتمبر 2019، وللطلاب الأكبر سنًا ستبدأ الدراسة يوم 21 سبتمبر 2019. Advertisements