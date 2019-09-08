أخبار مصر | "التعليم" عن مناهج الصف الثاني الابتدائي:" لذيذة وميتخافش منها"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم" عن مناهج الصف الثاني الابتدائي:" لذيذة وميتخافش منها" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضافت في تصريح إلى "الخليج 365" أنه "تم عمل مناهج الصف الثاني الابتدائي بعد عمل دراسة موسعة جدًا، وتم الاستعانة بـ ١٢ دولة من أشهر الدول المتقدمين في تصنيف التعليم علي مستوى العالم".
وتابعت أن مناهج الصف الثاني الابتدائي ستكون استكمالا لما درسه تلاميذ النظام الجديد في العام الدراسي الماضي 2018-2019، مع اختلاف واحد فقط هو أنه تم إعداد كتاب خاص بالرياضيات منفصل عن كتاب الباقة.
ولفتت إلى أن جميع الكتب الخاصة بنظام التعليم الجديد تم طباعتها وصارت جاهزة لتسليمها للتلاميذ في المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد 2019-2020.
جدير بالذكر أنه من المقرر بدء العام الدراسي الجديد 2019-2020 لتلاميذ رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي يوم 11 سبتمبر 2019، وللطلاب الأكبر سنًا ستبدأ الدراسة يوم 21 سبتمبر 2019.
وأوضحت الوزارة أنه جاري تدريب جميع معلمي اللغة العربية للصف الأول الابتدائي على مهارات اللغة العربية وجميع معلمي الرياضيات على مهارات الرياضيات وكذلك تدريب 5440 موجهمعلم أول مرشد من الإدارات التعليمية المختلفة، بالإضافة إلى تدريب مديري المدارس الابتدائية، وذلك في قاعات التدريب التابعة للمديرية والإدارات التعليمية، بواسطة المدربين الذين تم تدريبهم من قبل وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد.
وأشارت إلى أنه في ظل التعاون المستمر والمثمر بين الوزارة والمجلس الثقافي البريطاني، واستمرارًا لأنشطة البرنامج الوطني لتدريب المعلمين (NTTP) تم الانتهاء من المرحلة الثالثة من تدريب عدد 488 من معلمي اللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية الرسمية والرسمية لغات ومعلمي العلوم والرياضيات في المدارس الابتدائية الرسمية لغات.
وتابعت: "أما فيما يتعلق ببرنامج ربط الصفوف الدراسية (Connecting Classrooms) والذي يعمل في مصر بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ عام 2009، ويقدم البرنامج مجموعة من التدريبات الخاصة بمدراء المدارس والمعلمين، مع التركيز على مهارات القرن الحادي والعشرين، جاري تنفيذ خطة التدريبات المزمع عقدها بمدينة الغردقة، وذلك لعدد (80) من معلمي المدارس الرسمية بمحافظة البحر الأحمر خلال الفترة من 6-8 سبتمبر 2019".