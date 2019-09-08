شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار الغردقة تحبط محاولتي تهريب كمية من الأدوية ومستحضرات التجميل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحبطت جمارك مطار الغردقة الدولى، محاولتى تهريب كمية من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وكان مسؤولو الجمارك بمطار الغردقة، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة رحله طيران شركة الخطوط التركيه رقم pc 978 القادمة من مطار صبيحه، اشتبه مهند سامي، رئيس قسم تفتيش الركاب، في راكبة بولندية قادمة من ألمانيا ترانزيت تركيا القاهرة وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة الإكس راى بمعرفة شنوده كندس، مأمور الفحص بالأشعة، فتم تأكيد الإشتباه، وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبها من محمود صبري، وعادل قرنى ومحمود عبدالباسط مأمورى الجمرك، وهانى عبدالحافظ، رئيس قسم الآمن الجمركي، تحت إشراف جابر موسى، رئيس قسم تفتيش الركاب، فتبين وجود 1412 قطعة وعبوة من مستحضرات التجميل المتنوعة داخل حقائبها الشخصية.

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وفي المحاولة الثانية، اشتبه مهند سامي، رئيس قسم التفتيش، في راكبة أوكرانية قادمة من مطار ليفوف أوكرانيا على رحلة الطائرة رقم bkv 2093، وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة شنودة كندس، مأمور الفحص بالأشعة، فتم تأكيد الإشتباه، وقامت نفس اللجنة بتفتيش حقائبها فتبين وجود 535 حقنة وأمبول من الأدوية البشرية الخاصة بعلاج سرطان الثدى والخصوبة والعقم الذكرى عند الرجال مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها الشخصية.

قرر أحمد الصباح، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقمى 14 و15 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

جمارك مطار الغردقة الدولى تحبط محاولتى تهريب كمية من الأدوية ومستحضرات التجميل