شكرا لقرائتكم خبر عن استبدال «الألمانية» في مدارس الغردقة يثير غضب أولياء الأمور.. و«التعليم»: عجز معلمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب قرار مديرية التربية والتعليم في البحر الأحمر بتدريس اللغة الفرنسية بدلًا من الألمانية في مرحلة رياض الأطفال «kg 1» بالمدارس التجريبية في أزمة بين أولياء أمور الطلاب.

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رفض أولياء أمور الطلاب القرار، مشيرين إلى أن الجهات المسؤولة لم تخطرهم بالأمر، مشيرين إلى حرصهم على تدريس اللغة الألمانية لأطفالهم لرواجها في الغردقة خاصة في القطاع السياحي.

وأكد أولياء الأمور أنهم اكتشفوا الواقعة من خلال الصفحات الرسمية للمدارس التجريبية، وطالبوا بفتح باب التعاقد بالأجر مع مدرسي اللغة الألمانية لسد العجز وتمكين أبنائهم من دراسة الألمانية.

من جهتها، قالت نورا فاضل، مدير عام مديرية التربية والتعليم، إن القرار يرجع إلى تراجع عدد معلمي اللغة الالمانية، وإن هذه المادة «مادة أنشطة وليست مادة أساسية واضطررنا لاستبدال الفرنسية بها».