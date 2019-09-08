شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: مصر لن تستورد الأرز في السنة المالية الحالية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأحد، إن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من الأرز يكفي حتى 15 فبراير، وإنه لن تكون هناك حاجة لاستيراده خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو المقبل.
وأبلغ «المصيلحي»، «رويترز»، بأن إنتاج الأرز المحلي يكفي حتى ذلك الحين، ولن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الواردات.
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