شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.. وفتح تحويلات تقليل الاغتراب الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة ترشيحات طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة الناجحين من الدورين الأول والثاني بحد أدني 50%، معلناً فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة للذين تم توزيعهم على مناطق جغرافية بعيدة عن مناطقهم الأولي اعتبارا من يوم غدٍ الثلاثاء حتي السابعة من مساء يوم الجمعة المقبل من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق.

وقال عبدالغفار، في بيان الأحد، إن مكتب التنسيق بدأ في تلقى رغبات طلاب المرحلة الثالثة عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت للناجحين في الدور الأول في الفترة من يوم 24 أغسطس حتي 28 أغسطس، وبلغ عددهم 84 ألفا و872 طالبا، والناجحين في الدور الثاني في الفترة من 31 أغسطس حتي 4 سبتمبر وعددهم 113 ألفا و682 طالبا، بإجمالي عدد المرحلة الثالثة كاملا 198 و554 طالبا وطالبة .

وأضاف الوزير أن عدد الطلاب المتقدمين للتنسيق طوال المرحلة بلغ 186 ألفا و924 طالبا من الشعبتين العلمية والأدبية، وأنه تم ترشيح 113 ألفا و624 على الكليات الجامعية و69 ألفا و640 على المعاهد العليا التابعة للوزارة بإجمالي 183 ألفا و264 طالبا، وبذلك يتضح تخلف عدد 11 ألفا و730 طالبا عن المرحلة، فيما استنفد عدد 2757 طالبا رغباتهم من القسم العلمي وعدد 903 طلاب وطالبات من القسم الأدبي، وذلك لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم.

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وأوضح عبدالغفار أن مكتب التنسيق التزم عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة على الموقع وفقاً لآخر تسجيل قام به الطلاب، وفي حدود القواعد والشروط، مشيرا إلى أنه بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق قد انتهى من توزيع عدد 555 ألفا و652 طالبا وطالبة من المراحل الثلاث.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن بطاقة الترشيح التي يحصل عليها الطالب مجرد إخطار بترشيحه وليست مستندا رسميا لقيد الطالب، وأن بطاقة الترشيح التي يستخرجها الطالب مبدئية قبل تقليل الاغتراب وتعتبر لاغية إذا تم تحويله خلال مرحلة تقليل الاغتراب على موقع التنسيق الالكتروني، موضحا أنه سيتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية لشؤون التعليم والطلاب بالكليات والمعاهد بعد إعلان نتيجة التحويلات الإلكترونية (مرحلة تقليل الاغتراب) للمرحلة الثالثة.

وأعلن عبدالغفار فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة، وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%)، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر وحتى يوم الجمعة المقبل، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد وزير التعليم العالي أن الشروط تتضمن التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، ويكون التحويل عن طريق موقع التنسيق الإالكتروني فقط، ولا توجد تحويلات ورقية، على أن يكون التحويل لمرة واحدة فقط، مع ضرورة استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات)، فيما تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

أما بالنسبة للتحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، فإنه يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الإلكتروني فقط إلى معهد آخر في نفس التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب الحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.