شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد محطتي مياه الوليدية والتشيكي بأسيوط للوقوف على معدلات التنفيذ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، يرافقه اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، الأحد، التشغيل التجريبي لمحطة مياه شرب الوليدية، التي تم إنشاؤها بتكلفة 250 مليون جنيه، وتسليمها ابتدائيًا لشركة المياه تمهيدًا لافتتاحها.

كما تفقد الجزار أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطة المياه التشيكي بحى شرق مدينة أسيوط، للوقوف على نسب التنفيذ والتي من المقرر الانتهاء من كل الأعمال وبدء التشغيل في ديسمبر 2019 وتبلغ تكلفتها الإجمالية 242.5 مليون جنيه، وذلك تنفيذًا لخطة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية الصعيد وتنفيذ المشروعات التنموية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

رافق وزير الاسكان والمحافظ خلال الجولة التفقدية قيادات وزارة الإسكان والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء إيهاب خضر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس محمد صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والمهندس إيميل فايز، رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، وأيمن محروس، رئيس حي شرق، والعديد من مسؤولي الهيئة القومية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.

بدأت الجولة بتفقد محطة مياه الوليدية، واستمع الوزير والمحافظ إلى شرح عن المحطة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 51 ألف م3/ يوم، ونسب التغطية والمستفيدين من المشروع ثم تفقدا أقسام المحطة المختلفة.

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وأكد وزير الإسكان أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات المياه والصرف الصحي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وتضعها على قمة الأولويات في هذه المرحلة في إطار استراتيجية تنمية محافظات الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة بها، لافتًا إلى بذل المزيد من الجهد وتوفير الدعم الكامل والإسراع في معدلات التنفيذ للانتهاء من الأعمال الجارية بمشروعات المياه والصرف الصحي بالمحافظة بأسرع وقت لتقديم خدمة مميزة للمواطنين.

وقال محافظ أسيوط إنه جار التشغيل التجريبي للمحطة، تمهيدًا لافتتاحها، لافتًا إلى أن المحطة تغطي منطقة الوليدية بمدينة أسيوط وعدد 9 قرى مجاورة هي «منقباد - العدر - بهيج - سلام - بني حسين - نجع عبدالرسول - نجع سبع - نجع العيساوية- الحساني»، ويبلغ عدد المستفيدين منها 211 ألف نسمة، وتتكون شبكاتها من 36 كم أقطار مختلفة من 225 مم إلى 1000 مم، وعدد 10 عدايات سطحية، وعدد 1 عداية حفر مكشوف أسفل خط السكة الحديد المواجه لمصنع السماد.

كما تابع الوزير والمحافظ أعمال تنفيذ إحلال وتجديد محطة مياه التشيكي بحي شرق أسيوط، واستمعا من مسئولي الشركة المنفذة إلى خطة العمل ونسب التنفيذ منذ بدء المشروع في ديسمبر 2017 وحتى الآن، ومن المقرر الانتهاء في 30 يونيو 2020 بتمويل من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وشدد الوزير على إنهاء كافة الأعمال في التوقيت المحدد ووفقًا للاشتراطات لتلبي احتياجات المنطقة من مياه الشرب.

وأوضح المحافظ أن محطة مياه التشيكي ستعمل بطاقة 600 لتر/ثانية، وجار الانتهاء من إنشاء المآخذ على النيل واستكمال المنشآت الداخلية وأحواض المياه، وسيتم التشغيل التجريبي لها في مارس 2020.

الإسكان تتفقد محطة مياه الوليدية والمحطة التشيكي في أسيوط

الإسكان تتفقد محطة مياه الوليدية والمحطة التشيكي في أسيوط

الإسكان تتفقد محطة مياه الوليدية والمحطة التشيكي في أسيوط