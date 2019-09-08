شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تستعد لتدريب الكوادر الإفريقية في سقارة نوفمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد وزارة التنمية المحلية لعقد أولى دورات تدريب الكوادر الإفريقية في مركز التنمية المحلية للتدريب في سقارة، خلال الفترة من 9 إلى 21 نوفمبر المقبل.

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن هذه الدورة ستتم بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية.

أضاف، في بيان صحفي، الأحد، أن الدورة تأتى في إطار إتاحة قدرات مركز سقارة التابع للوزارة للأشقاء الأفارقة في واحد من أهم المجالات المرتبطة بالتنمية المحلية وتخطيط المدن واللامركزية المحلية وإدارة موارد المحافظات والحوكمة.

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أوضح أن الوزارة ستتيح من خلال كوادرها ومدربيها الفرصة للأشقاء الأفارقة للتدريب في هذه المجالات الحيوية، بالإضافة للتحديات التي تواجه المدن الإفريقية.

تابع: «هذه الدورة والبرامج التدريبية تأتى في إطار الشراكة مع وزارة الخارجية وتتواكب مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للوزارات المختلفة بالحكومة خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى».

أكد أن «هذه الدورات التدريبية للأشقاء الأفارقة تأتى أيضاً تنفيذاً للتوصيات التي تم إعلانها في مؤتمر (المدن الإفريقية: قاطرة التنمية المستدامة) الذى نظمته الوزارة بالتنسيق مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية يونيو الماضي».

اختتم قائلًا: «هذه الدورة التدريبية ستكون بداية لتعاون دائم ومستمر مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في المجالات المتعددة الخاصة بنشاط وزارة التنمية المحلية، علاوة على ما ستتيحه تلك الدورات للتعريف بما حققته الحكومة المصرية في عام رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى في 2019 من إنجازات وكذا على الصعيد التنموي لمواجهة التحديات المختلفة وعلى رأسها التحدي السكاني والبنية التحتية والمخلفات الصلبة واللامركزية المالية والإدارية وإتاحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية وغيرها من الملفات الهامة».