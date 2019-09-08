شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يصل أسيوط لتفقد عدد من المشروعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إلي محافظة أسيوط، صباح السبت، لتفقد ومتابعة معدلات التنفيذ في بعض مشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي.

كان في استقبال الوزير المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، والمهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسيوط.

ويتفقد الوزير محطة مياه الوليدية المرشحة وأعمال محطة مياه الشرب التشيكي بحي شرق ومركز التدريب على أعمال المياه والصرف ومحطة معالجة صرف صحي شطب بمركز أسيوط ومحطة معالجة صرف صحي أبنوب والفتح ومشروعات الإسكان في أسيوط الجديدة وغيرها من المشروعات.