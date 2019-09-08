الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء دوائر للقضاء الإدارى بالقاهرة والإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قرار المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، بإنشاء دائرتين جديتين بمحكمة القضاء الإدارى فى محافظتي القاهرة والإسكندرية. وتختص هاتين المحكمتين بعدة اختصاصات، منها: 1.العقود الإدارية التى تكون الدولة أو أحد أجهزتها، أو الهيئات العامة أو أحد الأشخاص القانون العام طرفًا فيها. Advertisements 2.قرارات إزالة التعدى على أملاك الدولة العامة والخاصة. 3.منازعات التنفيذ، وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة. كما نشرت الجريدة قرار بإنشاء دوائر جديدة لمحكمة القضاء الإدارى بمحافظات: بنى سويف، الفيوم، المنوفية، البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، بور سعيد، دمياط، الشرقية، وأخيرًا محافظة أسيوط.

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