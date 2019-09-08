شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب كويتى: زيارة الرئيس السيسى جاءت لمواصلة تطوير العلاقة الأخوية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى الكويتى عبدالمحسن محمد الحسينى، إن الزيارة الناجحة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الكويت خلال الأسبوع الماضي، جاءت لمواصلة تطوير العلاقة الأخوية بين مصر والكويت.

وأكد الحسينى – فى مقال له بجريدة "الأنباء" الكويتية اليوم الأحد، تحت عنوان (متانة العلاقات الكويتية المصرية) – أن العلاقات الكويتية - المصرية تتميز بأنها عريقة وتاريخية، مشيرا إلى أن للدولة المصرية، والشعب المصري، مواقف كبيرة تجاه الكويت، بدأت بتحمّل الحكومة المصرية لتكاليف المعلمين المصريين الذين كانوا يُبعثون دون أى مقابل؛ وذلك قبل اكتشاف النفط فى الكويت.

ولفت إلى أن المواقف المصرية تجاه الكويت لم تقتصر على المساعدات التعليمية فقط، بل ساهم المصريون فى العمل بالمراكز الصحية، والمستشفيات، وعملوا مهندسين بوزارة الأشغال، بالإضافة إلى المواقف الشجاعة لمصر مع الكويت،عندما هدد الرئيس العراقى الأسبق صدام حسين باحتلال الكويت، فتدخلت مصر لمنع اى محاولات من قبل العراق للاعتداء على الكويت، وأرسلت جيوشا للدفاع عن سيادتها.

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وشدد الحسينى على أن مواقف مصر لم تتوقف عند الكويت فقط، بل ساهمت كثيرا فى مساعدة العديد من الدول العربية، وفى مقدمتها الدول الخليجية، التى اعتمدت على مصر فى توفير المعلمين، والأطباء.

وأضاف الكاتب الصحفى الكويتى قائلا :"لقد آن الأوان لأن نرد هذا الجميل للشعب المصرى الشقيق، تعالوا الآن لنحيى الشعب المصرى العظيم، الذى وقف مع الكويت فى الأزمات التى مرت بها.