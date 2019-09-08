الجريدة الرسمية تنشر المعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية إقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى والأكواد. وكان قد صرح الدكتور عصام فرج، الأمين العام للمجلس الإعلى لتنظيم الإعلام، أنه سيتم تطبيق المعايير والأكواد المتعلقة بأصول المهنة وأخلاقياتها والقواعد الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى، فى اليوم التالى من نشرها فى جريدة الوقائع المصرية.

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