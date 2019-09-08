شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مصر تبدأ الاثنين المقبل تسجيل طلابها الجدد باستخدام النظام "الذكى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلة نوعية وطفرة هائلة تشهدها الآن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى المجالات المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعى فى العملية التعليمية وذلك تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة، ومن خلال العديد من التطبيقات المرتبطة بالنظام العالمى الجديد المعروف باسم "بانر"، وهو نظام عالمى تستخدمه 2500 جامعة من كبرى الجامعات فى مختلف أنحاء العالم .

صرح د. محمد العزازى رئيس الجامعة، أنه فى هذا التوجه التكنولوجى سوف تبدأ الجامعة يوم الاثنين المقبل (9-9-2019) تسجيل الطلاب الجدد من خلال هذا النظام العالمى الذى يتميز بتكامله مع أنظمة كثيرة من برمجيات التعليم العالى مثل برامج الموارد البشرية والشئون المالية والتعلم الإلكترونى وإدارة الدرجات العلمية، وذلك بهدف الإرشاد الأكاديمى وحماية البيانات واستخراج التقارير.

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وأضاف الدكتور العزازى، أن تلك الخطوة المهمة تأتى فى إطار التحول الرقمى الذى تنتهجه الجامعة ضمن خطة طموحة تستهدف فى المقام الأول تحويلها إلى جامعة ذكية تنفيذاً لتوجهات الدولة ووزارة التعليم العالى وفى إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر".

وأشار الدكتور العزازى، إلى أن الجامعة طلبت من أبنائها الطلاب الجدد ضرورة الدخول على موقع التسجيل والالتزام بالمواعيد المحددة للتسجيل الخاص بكل كلية، وذلك لضمان أن تتم عملية التسجيل بسلاسة وسهولة ويسر، خاصة أن التسجيل فى هذا الفصل الدراسى يتم بشكل تجريبى لأول مرة داخل الجامعة.