شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تنظم دورات تدريبية للكوادر الأفريقية نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تجرى استعداداتها لعقد أولى دورات تدريب الكوادر الأفريقية فى مجال التنمية المحلية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وذلك خلال الفترة من 9 إلى 21 نوفمبر المقبل .

وقال الوزير فى بيان اليوم، إن هذه الدورة التدريبية ستتم بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، والتى يجرى حالياً إعداد برتوكول للتعاون معها فى مجال تدريب الكوادر الأفريقية فى مجالات التنمية المحلية .

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وأضاف أن هذه الدورة تأتى فى إطار إتاحة قدرات مركز سقارة التابع للوزارة للأشقاء الأفارقة فى واحد من أهم المجالات المرتبطة بالتنمية المحلية وتخطيط المدن واللامركزية المحلية وإدارة موادر المحافظات والحوكمة، لافتا إلى أن الوزارة ستتيح من خلال كوادرها ومدربيها الفرصة للأشقاء الأفارقة للتدريب فى هذه المجالات الحيوية، بالإضافة للتحديات التى تواجه المدن الأفريقية .

وقال وزير التنمية المحلية:"هذه الدورة والبرامج التدريبية تأتى فى إطار الشراكة مع وزارة الخارجية وتتواكب مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للوزارات المختلفة بالحكومة خلال رئاسة مصر للإتحاد الأفريقى فى عام 2019 "، مؤكدًا أن هذه الدورات التدريبية للأشقاء الأفارقة تأتى أيضاً تنفيذاً للتوصيات التى تم إعلانها فى مؤتمر "المدن الافريقية: قاطرة التنمية المستدامة" والذى نظمته وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع "منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية" خلال الفترة 17- 20 يونيو 2019.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أن هذه الدورة التدريبية ستكون بداية لتعاون دائم ومستمر مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى المجالات المتعددة الخاصة بنشاط وزارة التنمية المحلية، علاوة على ما ستتيحه تلك الدورات للتعريف بما حققته الحكومة المصرية فى عام رئاسة مصر للإتحاد الأفريقى فى 2019 من إنجازات وكذا على الصعيد التنموي لمواجهة التحديات المختلفة وعلى رأسها التحدي السكاني والبنية التحتية والمخلفات الصلبة واللامركزية المالية والإدارية وإتاحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية وغيرها من الملفات الهامة .