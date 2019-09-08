شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق اندلع بجرار قطار بكوم أمبو فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان ,صباح اليوم الأحد، من السيطرة على ألسنة دخان خرجت من جرار قطار 2006 القادم من القاهرة إلى أسوان.

وكان إخطار وصل إلى اللواء محمد عمارة مدير أمن أسوان من مأمور مركز شرطة كوم أمبو والعميد محمود مرعى يفيد بتوقف قطار 2006 "vip" القادم من القاهرة بالقرب من مزلقان قرية الحرية بكوم أمبو بعد خروج أدخنة كثيفة من الجرار.

على الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء الى مكان البلاغ برئاسة النقيب محمد غريب، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع أى إصابات.

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وبالمعاينة والفحص تبين أن قطار 2006 القادم من القاهرة وقبل 400 متر من وقوفه بمحطة كوم أمبو الرئيسية خرجت ألسنة الدخان من الجرار فأضطر السائق لتوقيف القطار، وبالفحص تبين أن ألسنة الدخان خرجت بكثافة من مولد القطار.

وكانت حركة القطارات للوجهين البحرى والقبلى لم تتأثر بسبب الواقعة، حيث تم تيسير الحركة على الخط الثانى لقضبان السكة الحديد، كما تم الاستعانة بجرار قطار 164 والذى قام بسحب قطار 2006 حتى رصيف محطة كوم أمبو.