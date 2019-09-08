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13 ألف طالب وطالبة يسجلون رغباتهم بتنسيق جامعة الأزهر المرحلة الثانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل طلاب الدور الثانى من الثانوية الأزهرية 2019، تسجيل رغباتهم لليوم الرابع على التوالى، بتنسيق كليات جامعة الأزهر ، حيث تم فتح التسجيل عبر موقع بوابة الحكومة المصرية الخميس الماضى، وتستمر حتى يوم غدا الإثنين 9 سبتمبر، وبلغ عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم حتى الآن 13 ألف طالب وطالبة . 

ويبلغ عدد الطلبة الذين لهم حق التسجيل فى هذه المرحلة 63092 طالبا وطالبة، علما بأن عدد الطلبة الناجحين فى الدور الثانى 52486، وعدد الطلبة الذين تخلفوا عن التسجيل من الدور الأول 10606.

 

 

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